Украина хочет «хорватский вариант» миротворческой операции в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-24T13:36:47+03:00

По мнению советника, миротворческая миссия в Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте. Фото: venturesafrica.com

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В украинских верхушках снова заговорили о том, как должна выглядеть миротворческая миссия ООН в Донбассе. Советник украинского министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Александр Левченко считает, что она должна быть организованна по «хорватской модели». Быть может потому, что раньше он был он послом Украины в Хорватии.

- Мы еще раз исследовали ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближе из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года, - сказал Левченко на пресс-конференции в столице незалежной.

Левченко продвигает сценарий, по которому во главе международной миссии должна стоять международная переходная администрация.

- Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства

По мнению советника, миротворческая миссия в Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте.

- Я не исключаю, что 30 стран, может и больше, будут участвовать в международной миссии в Украине, - добавил он.

Ранее в украинском ведомстве было обнародовано их видение миротворческой операции. Она разбита на три направления: военное, полицейское и гражданское:

- «Военный компонент» предусматривает непосредственное привлечение миротворцев ООН, которые должны будут развести силы, разоружить стороны и разминировать территории Донбасса.

- «Полицейский компонент» должен отвечать за поддержание правопорядка, подготовку кадров и «восстановление доверия к полиции на оккупированной территории». Также в этом пункте предусматривается и коммуникация с населением.

- «Гражданский компонент» - здесь уже привычная для нэзалэжной украинизация - работа с населением, восстановление системы украинского образования, культуры и здравоохранения, проведение выборов...

Украина предлагает абсурдные планы своей мечты по возвращению Донбасса, но народ республик никогда не позволит воплотить их жизнь. Да и сама незалежна говорит об этом лишь на публику, а в это время выпускает всё больше снарядов по Донецку и Луганску.