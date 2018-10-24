О чем говорили Пасечник и Пушилин в Донецке накануне выборов

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-24T00:50:12+03:00

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Минувший вторник для врио Дениса Пушилина и и.о. Леонида Пасечника выдался насыщенным. Сначала они открыли Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции». Затем приняли участие в товарищеском футбольном матче. Уже после их ожидала пресс-конференция.

Движение к признанию

Помимо Пасечника и Пушилина на вопросы журналистов отвечал и гость из Крыма - депутат Государственной Думы Андрей Козенко. Одной из главных тем стали предстоящие выборы.

- Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.

Козенко: Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота. В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию. Хочу сказать, что и Крым не признан многими. Самое главное признание – это признание Российской Федерацией. Что касается мирового сообщества: когда-то и они признают, никуда они от этого не денутся. Донбасс рано или поздно будет в составе своей великой Родины.

Пушилин и Пасечник подписали договор, в котором говорится про объединение футбольных лиг РеспубликФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Нужно развивать экономику

- Народ Донбасса ждет изменения в лучшую сторону. После выборов так тем более. Какими будутизменения? – этот вопрос мы адресовали Денису Владимировичу и Леониду Ивановичу.

Пушилин: Нам нужно развивать экономику. Мы должны делать жизнь наших граждан – достойной, улучшать благосостояние. Это социальное обеспечение, забота о наших военнослужащих, которые защищают нас и дают возможность проводить выборы, футбольные турниры, жить и думать о будущем. Мы не должны забывать про атрибуты мирной жизни и о людях.

Пасечник: Полностью согласен. Благосостояние народа связанно с восстановлением и укреплением нашей экономики. Сегодня мы работаем над этим, и пополнение нашего бюджета уже позволило: поднять зарплаты работникам, стипендии студентам, опустить цены на горюче-смазочные материалы... Все это нам нужно делать вместе с жителями наших Республик, которые хотят, чтобы власть была повернута к ним лицом, а не так, как это было при Украине. Мы видим, к какому результату это привело.

Депутат Госдумы, каксторонний наблюдатель, оценил подготовку к выборам. По его мнению, процесс подготовки ко дню голосования абсолютно прозрачный.

Высокая явка подтвердит выбор Донбасса

Козенко: Что касается хода самой избирательной кампании – не вижу никаких экстраординарных вещей. Все в рамках норм общественной политики. Нужно понимать, что Республики уже состоялись как государства. Хотел бы, чтобы на выборах Глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов была высокая явка. Этот фактор – легитимизация выборов. Донбассу нужно это подтвердить, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

Обсудили ивзаимодействия с Россией в рамках интеграционной программы, которой посвящен четырехдневный форум в Донецке.

Пушилин: Мы взаимодействуем с Российской Федерацией в культуре, спорте, здравоохранении... Сейчас планируем добавить площадки экономической направленности. Взаимоучастие в выставках, форумах. Возможность заключать контракты нашим предпринимателям с российскими бизнесменами. Это своеобразный толчок для того, чтобы развитие в экономике было более интенсивным. Мы как в 2014 году начали двигаться в сторону России, так должны приближаться к ней и сейчас.

Немало внимания было уделенозаконодательному сближению Республик Донбасса.Денис Пушилин отметил, чтодля этого нужно использовать все возможности, которые есть.

Помимо Пасечника и Пушилина на вопросы журналистов отвечал и гость из Крыма - депутат Государственной Думы Андрей КозенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Синхронизируют законодательство и уберут таможню

Пушилин: Ряд законов, которые приняты в ЛНР, уже проработаны в рамках профильных комитетов. Изобретать велосипед нет смысла. Поэтому наши депутаты рассматривают то, что уже принято там, а не принято у нас и наоборот. Идет такой взаимный процесс.

Луганский коллега согласился. Пасечник отметил, что в основном законы, которые принимаются ЛНР,имеют российскую направленность.

Пасечник: Тем, что мы приняли у нас – готовы поделиться с ДНР, там, где есть прорыв у вас – готовы перенять опыт. Это будет полезно для всех нас, чтобы мы быстрее развивались.

Леонид Иванович добавил, что уже есть договоренности о том, что будут убранытаможенные границы между Республиками.

Пасечник: Нам осталось привести к общему знаменателю наши таможенные кодексы, правила и квоты для того, чтобы исключить ввозконтрабандына наши территории. Сейчас движемся в этом направлении. Как только все наладим – подпишем соответствующее соглашение и откроем границу. Это перспектива этого года и начала следующего.

Крым отдаёт приоритет нашей продукции

- Что делают власти, чтобы обезопасить людей? – спросил кто-то из журналистов.

Пасечник: В рамках минских переговоров о прекращении огня, регулярно мы выступаем инициаторами. Однако украинская сторона не выполняет эти договоренности. Мы сколько раз выступали с предложением о разведении войск наСтанице Луганской? Более 70 раз мы получили отказ. Также на наших территориях работают диверсионные группы. Наши министерства госбезопасности продолжают их выявлять, а военнослужащие защищать свой народ.

- Сегодня говорили и сотрудничестве с Республикой Крым?

Козенко: С открытием крымского моста возможность перемещения товаров стала лучше, цена за транспортировку немного упала. Это повлияет как на стоимость товаров из Донецка и Луганска в Крыму, так и наоборот. Также использование наших портов позволит отправлять товары на дальнее зарубежье. В Крыму сейчас не газифицировано 25% территории, поэтому мы нуждаемся в угле для отопления. Мы его приобретаем. Вопрос в том, как его перемещать, чтобы была комфортная цена. Конечно, приоритет отдается продукции, которая производится в Донбассе.