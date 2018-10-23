В матче между командами и.о. Глав ДНР и ЛНР открыл Денис Пушилин

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-23T22:08:34+03:00

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Луганские болельщики неистово скандировали «Донецк, Луганск - дружба навек»! И именно под таким девизом прошел этот необычный футбольный матч между командами ДНР и ЛНР. В составе сборных - руководители министерств и ведомств, глав администраций городов обеих республик. Капитаны команд - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Перед началом встречи спортсмены приветствовали друг друга и обменялись вымпелами.После исполнения гимна обеих республик началась игра. Соперникам предстояло сыграть 2 тайма по 20 минут. На 13 минуте матча счет открыл исполняющий обязанности первого заместителя министра угля и энергетики ДНР Максим Нестерчук.

До перерыва счет оставался неизменным. И уже во втором тайме, на 8 минуте гол в ворота соперника забил капитан донецкой команды Денис Пушилин.

Пушилин с мячомФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Буквально через несколько минут еще одна результативная атака. На этот раз отличился исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. Но гости не собирались сдаваться. И на 14-ой минуте матча в ворота дончан гол забил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики Андрей Еременко. Финальную точку в этом необычном матче за несколько минут до его окончания поставил все тот же Максим Нестерчук. В итоге 4:1 в пользу Донецкой народной республики.

- Благодаря болельщикам нам удалось победить, - делился своими впечатлениями после матча врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Наши болельщики были громче, лучше. Но на самом деле, мы вдохновлялись даже поддержкой луганских болельщиков, потому что их основная фраза, которая звучала, и которая была слышна всем: «Донецк, Луганск - братья навек»! И это, действительно, придает сил. То, что мы двигаемся навстречу друг другу, то, что мы готовы взаимодействовать, причем где бы то ни было - на футбольном поле, в снятии всяких барьеров между нами.

Депутат Госдумы Андрей КозенкоФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Болельщики, действительно, очень старались поддержать свои команды. А по окончании матча по достоинству оценили игру.

- Очень динамичная, живая игра. Какой бы прессинг ни был, но все делалось настолько аккуратно, с уважением. Действительно, сегодня, я уверен, несмотря на счет, победила дружба, - говорит депутат Государственной Думы России Андрей Козенко, который с трибуны внимательно следил за всеми перипетиями игры. - Сегодня команды Донецка и Луганска показали пример настоящего спорта. Слава Богу, без травм обошлось. Самое главное - это хорошее настроение. Болельщики отработали на все 100 процентов. С таким же настроением нужно двигаться вперед, точно так же побеждать - к новым победам, к новым успехам. Поздравляю победителя этой игры - команду Донецкой народной республики, которую возглавил Денис Владимирович Пушилин.

- Соперник был достойный. Очень сильный вратарь. Первый тайм вытянул. Мы бы забили, наверно. Но спорт есть спорт,побеждает сильнейший, - говорит и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник. - Поэтому, кроме спортивной злости, как это должно быть, ничего нет. Мы братья, нам делить нечего. Я считаю, что такие соревнования над проводить чаще, потому что это общение. Это хорошее общение.

Ответный матч пройдет в Луганске. Но дата пока не определена.