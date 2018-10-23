Украина не хочет отказываться от диверсионной деятельности на Донбассе

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-23T11:59:06+03:00

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Представители Киева на переговорах в белорусской столице не принимают участие в согласовании с Республиками Донбасса документа о запрете ведения сторонами диверсионной деятельности. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- В рабочей группе по безопасности уже не один месяц пытаемся достигнуть договоренности по подписанию документа, который бы запрещал проводить диверсионные работы, - сказала она. - Украинская сторона уходит от подписания данного документа и по надуманным причинам отказывается даже на последнем заседании подгруппы обсуждать этот вопрос.

Совсем неудивительно, что украинские представители не хотят подписывать документ. Они активно ведут диверсионную деятельность на Донбассе. Сколько задержанных посланцев из СБУ, сколько произошедших терактов, в результате которых погибли Герои ДНР Арсен Павлов, Михаил Толстых, Александр Захарченко.