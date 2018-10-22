В Горловке прошел концерт-реквием "Белые журавли"

22 Окт. 18:00 2018-10-22T19:35:23+03:00

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Концерт-реквием «Белые журавли», посвященный Международному дню памяти и скорби по погибшим на полях сражений во всех мировых конфликтах, собрал сегодня сотни горловчан во Дворце детского и юношеского творчества. Об этом сообщили в министерстве информации ДНР.

Праздник «Белые журавли» отмечается 22 октября. Он учреждён народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым (автором одноимённого стихотворения) как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.

Также этот праздник способствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной России. Сначала он отмечался только в Дагестане, а потом получил распространение и в других регионах России.

Журавль был выбран не случайно: упоминания об этой прекрасной птице встречаются в культурах многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное и светлое начала.

-Концерт-реквием «Белые журавли», посвященный Международному Дню памяти и скорби по погибшим на полях сражений во всех мировых конфликтах, собрал сегодня сотни горловчан во Дворце детского и юношеского творчества, — рассказали в ведомстве.

Почтить память павших пришли заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин, первый заместитель главы администрации города Горловка Павел Калиниченко, кандидаты в депутаты Народного Совета ДНР II созыва Юрий Закаблук и Светлана Куманова, школьники, ветераны Великой Отечественной и Афганской войн, а также родственники погибших военнослужащих ДНР.

Гостей мероприятия в холле Дворца встречала выставка детских рисунков и поделок на тему мира и детства, омраченного войной на Донбассе.

-Очень важно, что не только помним, но и на уровне государства, с помощью министерства информации делаем все для того, чтобы наше юное поколение, наши дети помнили павших и ценили слово «мир». Хочу пожелать мира, хочу, чтобы у всех на одной руке был уходящий белый журавль, а на другую руку как можно скорее сел голубь мира, – сказал со сцены Калиниченко.