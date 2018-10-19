Цены на бензин в ЛНР будут как в России

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-19T15:06:24+03:00

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С 1 ноября в Луганской Народной Республике обещают снижение стоимости горюче-смазочных материалов. И.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что цены на топливо сравнятся с российскими.

- Это выдающееся достижение позволит стабилизировать экономику и поспособствует эффективному ее развитию, а также позволит снизить цены на все виды производимой продукции, в том числе, продукты питания, - сказал Пасечник.

Руководитель ЛНР отметил, что снижение цен на топливо сделает деятельность контрабандистов бессмысленной.

- В будущем в Республике будет установлен жесткий контроль над ценами на горюче-смазочные материалы, и правительство предпримет все необходимые меры по недопущению снижения его качество, - подчеркнул и.о. Главы ЛНР.

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