19 октября несколько улиц в центре Донецка будут перекрыты
В Донецке в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Флага Донецкой Народной Республики,19 октября 2018 года с 12:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта.
Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:
- по ул.Артема - от пр.Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;
- по ул.Постышева -от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;
- пр. Гринкевича - от ул. Университетскаядо ул. Артема;
- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- бул. Пушкина - от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.
- Рекомендуем участникам дорожного движения заранее продумать альтернативный маршрут движенияв объезд центральной части города,неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города, - обратились к автомобилистам в ГАИ столицы ДНР.