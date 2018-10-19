19 октября несколько улиц в центре Донецка будут перекрыты

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-19T14:55:17+03:00

В столице ДНР празднуют День флага

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В Донецке в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Флага Донецкой Народной Республики,19 октября 2018 года с 12:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта.

Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:

- по ул.Артема - от пр.Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

- по ул.Постышева -от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

- пр. Гринкевича - от ул. Университетскаядо ул. Артема;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- бул. Пушкина - от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.

- Рекомендуем участникам дорожного движения заранее продумать альтернативный маршрут движенияв объезд центральной части города,неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города, - обратились к автомобилистам в ГАИ столицы ДНР.