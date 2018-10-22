Украинские боевики отжали в Мариуполе школу-интернат для собственного проживания

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-22T11:04:03+03:00

ВСУшники оправдывают свои действия тем, что зато они защищают город

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503 отдельный батальон морской пехоты получил место своей постоянной дислокации в Мариуполе. Воинская часть разместится в бывшем здании школы-интерната №2. Сейчас в помещении идет ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сообщает украинское издание "Донецкие новости".

По словам командира батальона Вадима Сухаревского, воинская часть была создана, чтобы непосредственно защищать Мариуполь. Однако места дислокации батальона постоянно менялись. Теперь военные получили место постоянного расположения.

-Хочу заверить жителей, что данная территория будет использоваться только в мирных целях для компактного проживания батальона. Мы будем следить за территорией, чтобы она находилась в хорошем состоянии, – сказал Сухаревский.

В пресс-службе также отметили, что городской совет постоянно проводит мероприятия, направленные на обеспечение воинских частей местами размещения.

-В последнее время, из-за увеличения личного состава воинских частей, появляется необходимость в их размещении. Мы постоянно сотрудничаем с военными в этом направлении, – сказал директор департамента по вопросам безопасности и предотвращения коррупции Григорий Березун.

По словам директора 47-й школы Нины Воробей договорились о сотрудничестве: военные пообещали проводить патрулирование окрестностей и организовывать экскурсии школьникам в музей, располагающийся в здании интерната.

К слову, в освободившемся здании ранее планировали разместить корпус одного из вузов, базирующихся в Мариуполе. Но, видимо, студенты этого уже не дождутся, военные оказались важнее.

Такие "отжимы" давно не новость в нынешней Украине. До этого, ВСУ заняли дом умершей пенсионерки в ЛНР. При жизни к одинокой женщине часто приходили украинские солдаты. По доброте душевной та их жалела. Однако ВСУшники на доброе отношение отвечали грубостью и хамством – требовали от женщины денег, продуктов и домашнего алкоголя. А когда женщина умерла, они и вовсе захватили ее жилье.

Удалось установить личности нескольких украинских карателей. Ими являются военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующейся в районе населенного пункта Попасная. Это начальник 14-й бригады ВСУ Никитченко Александр Владимирович, гранатометчик Здрок Владимир Анатольевич, гранатометчик Сотолюк Вячеслав Петрович, помощник гранатометчика Поздняков Роман Владимирович и снайпер Макаренко Александр Юрьевич.

Остается пожалеть мирных жителей, чьи города "освободила" украинская армия, вместе с движимым и недвижимым имуществом.