Эдуард Басурин: Мариуполь, став второй Балаклеей, может взлететь на воздух

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-21T09:27:05+03:00

Замкомандующего оперативным командованием ДНР рассказал «КП», чем «дышат» ВСУ сегодня, и пойдут ли они в наступление

Изменить размер текста: A A

Недавно во время очередного раунда переговоров в Минске украинский президент Порошенко удивил, сказав, что компромисса на Донбассе можно достичь только мирными переговорами. Однако по возвращению в Киев он разрешил руководству Операции объединенных сил стрелять из всех имеющихся орудий. Что, впрочем, ВСУ все это время и делают, пытаясь провоцировать ВС ДНР на ответный огонь.

- Каждый день у нас идет война, - сказал «КП» заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. – Противоречивые заявления Петра Алексеевича продиктованы его желанием переизбраться на следующий срок.

Эдуард Александрович откровенно рассказал о ситуации в ДонбассеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПРОТИВНИК РАЗОЧАРОВАЛСЯ

- Эдуард Александрович, какая интенсивность обстрелов?

- Только мин ВСУ выпускают, в том числе и по жилью, свыше сотни каждый день. Еще стреляют из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматов и другого стрелкового оружия.

- Какая часть Республики под артогнем?

- Больше всего страдает юг. Коминтерново, Саханка, Докучаевск и Октябрь. Горячо и в столице – Кировском и Петровском районах. В прифронтовой Горловке на прошлой неделе было поспокойнее. А вот в Васильевке, находящейся между Донецком и Горловкой, ВСУ своими минометными обстрелами повредили крупный водовод насосной станции первого подъема. Он питает водой сразу пять фильтровальных станций таких, как ДФС.

- А готовы ли ВСУ воевать?

- Большинство украинских военных не готовы умирать за киевскую власть, разжегшую братоубийственную войну. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов стадный инстинкт, когда люди, не желающие воевать, начинают активно принимать в ней участие. Самосохранение даже пацифистов заставляет стрелять в противника.

ДИВЕРСАНТЫ НЕ УНИМАЮТСЯ

- Вместе с тем, ВСУ продолжают стягивать вооружения.

- Согласно разведданным, ВСУ разместили на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе десятки танков, БТРов и артиллерийских самоходных установок «Гвоздика». Помимо этого, в заводских ангарах украинские солдаты складировал 2000 тонн снарядов к реактивной и ствольной артиллерии. Причем с грубыми нарушениями требований к их хранению.

В отчетах ОБСЕ (а в Мариуполе как раз находится штаб-квартира миссии) нет ни слова об этом. Наблюдателей не пускают на территорию комбината или они целенаправленно скрывают факт нахождения вооружений там?! А ведь в случае ЧП Мариуполю грозит техногенная катастрофа. В украинских Ичне, Калиновке, Балаклее и Сватово уже взлетали на воздух склады с боеприпасами.

- Какие методы ВСУ используют сейчас?

- Пытаются прорвать оборону Республики диверсионными группами. Последний случай – бойцы армии ДНР остановили под Яковлевкой ДРГ из Авдеевки. В результате боестолкновения двое военнослужащих ВСУ были уничтожены, один получил ранения. Народная милиция не понесла потерь.

Примечательно, что делегация ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе на своих заседаниях неоднократно требовала включить запрет деятельности ДРГ в соглашение о перемирии, но не была услышана.

ПОЛЗУЧЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

- В Киеве снова заявили, что ДНР якобы сдает «серые» зоны…

- На передовой расстояние между противником и нами на некоторых участках линии разграничения доходит до 4 километров. Если они там что-то и захватили, то Бог им судья. Ни пяди территории, которую мы контролируем, ВСУ никогда не захватывали. И не захватят!

В так называемую «серую» зону военные ни одной из сторон не должны входить. Соответствующая карта была нарисована и подписана в Минске еще в феврале 2015 года. Но Украина, как всегда, минские соглашения трактует по-своему. Ее представители руководствуются аналогичной картой от сентября 2014 года, ошибочно полагая, что ничего не нарушают. Они постоянно пытаются брать под контроль то, что должны были контролировать в 2014-м. Почему на это не реагирует миссия ОБСЕ, трудно сказать.

- Бойцы армии ДНР готовы к любому развитию событий?

- Да, мы и умереть готовы за Республику.