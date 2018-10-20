С 1 по 4 ноября в Луганске пройдёт фестиваль «Цирковое будущее»

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-20T13:43:59+03:00

В нем примут участие артисты из России, Италии, Америки и Украины

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Директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян рассказал, что в очередном фестивале «Цирковой будущее» примут участие артисты из России, Швейцарии, Италии, Америки, Великобритании, Украины и других стран. Организаторы ожидают 70 участников. Проходить фестиваль будет с 1 по 4 ноября.

- Мы планируем провести цирковую кавалькаду. Разместили в интернете информацию, хотим, чтобы в этой кавалькаде приняли участие все желающие велосипедисты Луганска. Мы дадим всем в руки шарики и цирковую атрибутику для того, чтобы привлечь внимание наших луганчан. Кстати, велопробег мы еще не проводили ни разу, это наша первая попытка. Думаю, луганчанам это будет интересно, - рассказал Касьян.

Первый день

- В день заезда участники будут репетировать. Также состоится научно-практическая конференция «Роль циркового искусства Луганщины в мировом цирковом пространстве». После пройдет вечер дружбы участников сладкий стол и игровые программы.

Второй день

- Пройдёт кавалькада и торжественное открытие фестиваля. Также состоится конкурсный просмотр.

Третий день

- Продолжится конкурсный просмотр. 3 ноября в 15:00 начнется гала-представление призеров фестиваля. Часть билетов на заключительное представление будут бесплатными, часть будет продаваться - нам все же надо окупать расходы по фестивалю.

Четвертый день

- Намечена экскурсионная программа. Планируем показать гостям Краснодон и в целом наш Луганский регион – ведь люди приезжают издалека, им нужно понимать ту ситуацию, в которой мы сейчас живем. Увидеть своими глазами, что не все так плохо, и жизнь продолжается.

2 и 3 ноября жители Луганской Народной Республики и гости приглашаются на конкурсные просмотры и гала-концерт.