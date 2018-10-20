2018-10-20T09:16:03+03:00
Звезды

Опыт об истине и тюльпаны в октябре

Очередная премьера Донецкого драмтеатра посвящена любви
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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История любви от мастеров донецкой сцены. Фото: пресс-служба драмтеатраИстория любви от мастеров донецкой сцены. Фото: пресс-служба драмтеатра
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19 октября на Большой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна состоялась премьера спектакля по пьесе известного немецкого драматурга Танкреда Дорста «Фернандо Крапп написал мне письмо», сообщает пресс-служба театра.

- Это будет очень красивая любовная история. Мы давно ждали такое произведение на Большой сцене. Мы не раз слышали от наших зрителей, что им хотелось бы увидеть что-то похожее на спектакль «Коварство и любовь», который много лет назад шел у нас в театре. Поэтому мы приняли решение взять эту пьесу в репертуар. Мне кажется, будут очень любопытные актерские работы, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Спектакль поставлен по пьесе известного немецкого драматурга Танкреда Дорста. Фото: пресс-служба драмтеатра

Спектакль поставлен по пьесе известного немецкого драматурга Танкреда Дорста. Фото: пресс-служба драмтеатра

По ее словам, постановка впечатлит донецких театралов сценографией.

- Безусловно, здесь прекрасное оформление. Наш художник очень разнообразен и точен в своих работах. И в этот раз он замечательно обыграл место действия, - добавила она.

К слову, в спектакле используются масштабные декорации: четырехметровые атланты из полистирола. На сцене мы увидим 2000 тюльпанов, созданных вручную.

Режиссер Василий Маслий не стал менять жанр спектакля и определил его также как драматург – опыт об истине.

- Это история любви. Причем Любви с большой буквы. Того чувства, когда один человек растворяется в другом. А еще это история женщины, которая не может смириться с тем, что не слышит слова любви и потому не хочет видеть поступки, - сказал он.

Напомним, что произведение Танкреда Дорста пользуется большой популярностью и нашло свое сценическое воплощение во многих театрах мира. Самыми известными постановками на постсоветском пространстве являются спектакли Театра имени А.С. Пушкина и Театра русской драмы имени Леси Украинки.

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