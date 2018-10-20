2018-10-20T01:03:32+03:00
Политика

В полуфинале Юзовской лиги КВН победила команда из ЛНР

Определилась тройка финалистов сезона, еще один коллектив присоединится по результатам «кубка»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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"А мы не против" из Ровеньков стали первыми. Фото: архив Юзовской лиги КВН"А мы не против" из Ровеньков стали первыми. Фото: архив Юзовской лиги КВН
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В финал Юзовской лиги нынешнего сезона прошли три команды. Победителем игры стала команда КВН «А мы не против» из Ровеньков, ЛНР. Вторыми стали команда-сборная из Донецкого национального университета и Донбасской академии строительства и архитектуры – они представляют команду «Розовый гусь», они же тали и фишкой игры. Замкнули тройку «Время первых» из ДонНАСА.

На сцене на протяжении игры шла упорная борьба. Высший балл (5) за конкурс «Приветсвие» завоевали сразу три команды. В «Разминке с залом»(5,2) и в «Знакомом сюжете»(4) лучшими стали ДонНУ и гости из соседней Республики. Ровенчане победили и в «видео-конкурсе» (4)

Как распределились баллы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как распределились баллыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще один финалист сезона Юзовской лиги КВН определится по результатам осеннего кубка, который пройдет в актовом зале Донбасской академии строительства и архитектуры уже 13 ноября.

Любая команда, пройдя редактуру, может попробовать свои силы в юмористическом сражении.

- Заявку нужно подать до 1 ноября текущего года, - сообщают организаторы. - Для этого необходимо написать одному из организаторов.

Второй финалист - "Розовый гусь"

Второй финалист - "Розовый гусь"

Будет сыгран один конкурс. Приветствие. Регламент - до семи минут. Главное правило, чтобы было смешно. Но не стоит забывать и про другие критерии успешного выступления.

- При подготовке командам следует обратить внимание на сценическое исполнение номеров, актерское мастерство, находчивость и юмор, художественный уровень и исполнительское мастерство, режиссуру, импровизацию и соблюдение временного регламента, - отметили в Юзовской лиге.

"Время первых" - стали третьим финалистом. Фото: архив Юзовской лиги КВН

"Время первых" - стали третьим финалистом. Фото: архив Юзовской лиги КВН

Победитель, кроме «путевки в финал», получит ноутбук от одного из спонсоров.

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