Украинские военкоматы силой хватают парней прямо на улице

СЕГОДНЯ 23:03 2018-10-19T23:27:41+03:00

В армию незалежной идти никто не хочет, именно поэтому прибегают к таким мерам [видео]

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В Украинскую армию желания у молодых людей идти нет. О том, что сотрудники военкоматов всеми возможными способами призывают к службе – достаточно известно. Например, в Николаеве врывались прямо в кинотеатр во время сеанса и забирали молодежь. Многие семьи при первой же возможности отправили своих детей призывного возраста заграницу. Тем, кому этого не удалось – как только можно прячут.

Представители незалежной как в соцсетях, так и на ток-шоу, в один голос, огрызаясь, твердят, что в Украине прямо на улице никого не ловят и не забирают в армию, мол, государство же демократическое, европейское…

Однако в Сети появилось видео, которое снял обычный прохожий на одной из улиц города Купянск, что в Харьковской области. На нем люди в камуфлированной форме прямо-таки силой хватают, чтобы отправить в армию… приговаривая: «приказ верховного главнокомандующего!».

- Уберите от меня руки! – вырывается парень из «военных тисков». – Я сейчас полицию вызову.

Беспредел! В Купянске призывников хватают на улице!.В городе Купянск (Украина, Харьковская область) группа людей в камуфляже ссылаясь на приказ главнокомандующего ловят молодых парней на улице, для участия в войне на Донбассе. При попытке убежать одного из парней догоняют, ставят подножку, и валят на землю, из-за которой парень ударился головой..

- Вот полиция, - отвечает военком, и в ту же секунду подходит мвдшник.

На эту картину обращают внимание горожане. Женщины вступаются за молодого человека.

- Что происходит? – спрашивают они у представителей власти.

- Разберемся, - отвечает сотрудник полиции.

В это время хватка не спадает. Военные продолжают давить на жителя города.

- Позорище! Какой позор! – кричат женщины, и продолжают наезжать на людей в форме.

- Я никуда не пойду! – продолжает отстаивать он вою позицию.

Парню удается бежать. Фото: скрин из видео

Парень как только можно пытается вырываться, всё никак. Но все же спустя некоторое время ему удалось бежать. За ним сразу же кинулись. Догнали. Повалили на землю. Начали заламывать.

К команде защищающих присоединились еще женщины. Мужчины нервно проходят мимо.

- Отпустите ребенка! – не унимаются украинские матери, понимая, что такое может произойти и с их детьми. Они окружили военных, и со всех сторон требуют, чтобы те прекратили.

Валят на землю, заламывают. Фото: скрин из видео

Схваченный молодой человек берет вторую попытку бегства. Он скидывает рюкзак, за который его держал человек в камуфляжной форме, и со всего разгона – побежал. В этот раз погоню устраивать не начали, видимо понадеялись, что в личных вещах остался паспорт или другой документ, где будет адрес или хотя бы какие-нибудь данные.

Впрочем, вычислить большого труда не составит, если на то будет желание. Хотя зачем заморачиваться, если можно продолжить хватать парней прямо на улице.