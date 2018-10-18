2018-10-18T18:59:02+03:00
Политика

Украинские пограничники на Донбассе ослабили «Аркан»

Сведения о пересечении дончанами границы теперь не являются основанием для лишения пенсий.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Сведения о пересечении линии соприкосновения в Донбассе сразу же попадают в систему «Аркан». Фото: dpsu.gov.uaСведения о пересечении линии соприкосновения в Донбассе сразу же попадают в систему «Аркан». Фото: dpsu.gov.ua
Изменить размер текста:

Не менее интересные метаморфозы произошли после решения Верховного суда и в Государственной пограничной службе Украины. Там признали, что лишение выплат переселенцев на основе информации из базы «Аркан» является незаконным. Такой ответ из ведомства получил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

- Искренне рад, что наши воззвания к правительству, Минсоцполитики и Пенсионному фонду были услышаны, - написал Каплин на своей странице в Facebook. - Теперь пенсионерам, проживающим на контролируемой правительством территории, прекратят необоснованно блокировать выплаты, ссылаясь на систему «Аркан».

Напомним, система «Аркан» была создана два года назад на основе так называемых «списков СБУ». По ним «вычисляют» пенсионеров, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР и при этом получают на Украине выплаты. Эти списки служат для работников Пенсионного фонда и соцзащиты основанием, чтобы лишать людей пенсий и пособий.

В Госпогранслужбе признались, что сведения о пересечении дончанами линии соприкосновения действительно передавали в органы, которые занимаются социальными выплатами. А недавно прошло совещание с участием представителей пограничников, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, на котором пришли к соглашению, что информация из системы «Аркан» не является достаточной для приостановки выплат пенсий внутренне перемещенным лицам.

Впрочем, радоваться дончанам от этого известия рановато. Ведь никто не отменил ограничений на пребывание на территории ДНР и ЛНР. Как и прежде, пенсионеров, не уложившихся в двухмесячный срок, будут лишать выплат.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Архиепископ Климент: Националисты уже убивают наших священников и захватывают храмы
Официальный представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент ответил на вопросы "Комсомольской правды"
Православный раскол: Константинополь передавал Москве Киев и Львов. А хочет получить еще и Одессу, Донецк и Харьков
Три века назад церковная территория, которую окормлял Вселенский патриарх на Украине, была втрое меньше, чем та, на которую он сейчас решил претендовать
Новости 24
Президент РФ Владимир Путин предостерег украинскую власть от терактов в Донбассе
На блокпосту в Марьинке автобус переехал ногу женщине
В Донецке планируется сокращение подачи воды в связи с остановкой ДФС
На Шахтёрской птицефабрике будет проведена аудиторская проверка
Зайцево в очередной оказалось под огнём ВСУ. Есть повреждения
Осенний кубок Юзовской лиги КВН пройдет 13 ноября
Орехи каштанов, которые собрали в прошлом году, взошли и скоро украсят Луганск
Пьяный ВСУшник перестрелял своих же
В Донецке борются со стихийными рынками
ВСУ перебросили к границам ЛНР тяжелое вооружение
Даниил Безсонов: дисциплина среди украинских боевиков по-прежнему остается низкой
Сотрудничество железной дороги ДНР и ЛНР должно быть оптимизировано
Шахтёрск вошёл в зимний период в полной готовности
"Юзовка", "Донбасс для чайников" и другие книги пополнили фонд краеведческого музея
Сотрудники МЧС ДНР продолжают восстанавливать крыши Горловки, разрушенные ураганом
Ограничится ли война Донбассом?
На трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две машины. Четыре человека погибли
Состоится третий саммит по Донбассу
Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения
Последствия обстрела посёлка Октябрь на Юге ДНР устранены
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализовалась