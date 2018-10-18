Украинские пограничники на Донбассе ослабили «Аркан»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-18T18:59:02+03:00

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Не менее интересные метаморфозы произошли после решения Верховного суда и в Государственной пограничной службе Украины. Там признали, что лишение выплат переселенцев на основе информации из базы «Аркан» является незаконным. Такой ответ из ведомства получил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

- Искренне рад, что наши воззвания к правительству, Минсоцполитики и Пенсионному фонду были услышаны, - написал Каплин на своей странице в Facebook. - Теперь пенсионерам, проживающим на контролируемой правительством территории, прекратят необоснованно блокировать выплаты, ссылаясь на систему «Аркан».

Напомним, система «Аркан» была создана два года назад на основе так называемых «списков СБУ». По ним «вычисляют» пенсионеров, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР и при этом получают на Украине выплаты. Эти списки служат для работников Пенсионного фонда и соцзащиты основанием, чтобы лишать людей пенсий и пособий.

В Госпогранслужбе признались, что сведения о пересечении дончанами линии соприкосновения действительно передавали в органы, которые занимаются социальными выплатами. А недавно прошло совещание с участием представителей пограничников, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, на котором пришли к соглашению, что информация из системы «Аркан» не является достаточной для приостановки выплат пенсий внутренне перемещенным лицам.

Впрочем, радоваться дончанам от этого известия рановато. Ведь никто не отменил ограничений на пребывание на территории ДНР и ЛНР. Как и прежде, пенсионеров, не уложившихся в двухмесячный срок, будут лишать выплат.