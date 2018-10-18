Украинские боевики не пускают автомобили "Скорой" к мирным жителям

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-18T15:49:08+03:00

Работа на "Скорой" давно относится к экстремальной, а в Донбассе - тем более. Фото: antikor.com.ua

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ВСУшники не только обстреливают санитарные автомобили с военными медиками, сегодня беспредел коснулся гражданских автомобилей "Скорой помощи". Украинские боевики просто перекрыли им доступ в село Вольное (район Золотого-4), жители которого вынуждены за свои средства доставлять больных в ближайшее медучреждение в Попасной. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Со слов жителей населенного пункта Вольное, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады боевики вооруженных сил Украины полностью ограничили доступ автомобилей скорой помощи в населенный пункт.

- Проживающим в этом селе людям приходится на носилках либо инвалидных колясках доставлять больных к украинскому блокпосту, а оттуда за свои средства везти в ближайшее медучреждение в населенный пункт Попасная, – добавил подполковник.

Напомним, ранее, в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль «Урал», выпущенной боевиками 93-й бригады ВСУ, погиб водитель, а также две военнослужащие Вооруженных сил ДНР, которые направлялись для оказания помощи местной жительнице.

Тогда ночью на пульт дежурного скорой помощи ДНР поступил звонок от жительницы н.п. Набережное в прифронтовой зоне с жалобой на плохое самочувствие, боль в районе сердца и с просьбой оказания медицинской помощи.

- Ввиду отсутствия возможности работникам гражданской медицины проехать ночью в прифронтовой район, заявка на оказание помощи была переадресована медикам одного из наших соединений на Донецком направлении. Для оказания помощи к больной был отправлен автомобиль высокой проходимости «Урал» с водителем и двумя медицинскими работниками — женщинами-военнослужащими. Автомобиль был оборудован всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, кроме этого двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения. На подъезде к н.п. Набережное по санитарному автомобилю террористами 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). В результате попадания ракеты, находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли, — констатировал начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Безсонов.