2018-10-18T12:48:29+03:00
Политика

Депутаты Госдумы РФ обвинили Украину в ее действиях против народа Донбасса

Уже традиционно пообещав "адекватный ответ" украинским силовикам на все новые обстрелы Республик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Ежедневные "приветы" от ВСУ на окраинах Донецка.Ежедневные "приветы" от ВСУ на окраинах Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

В своем заявлении нижняя палата парламента призывает, что «историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины», и призывает остановиться.

Российские парламентарии уверены, что за действиями украинских властей стоят их «западные спонсоры и вдохновители»: ГД обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, «предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам».

В документе подчеркивается, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям».

До этого сообщалось, что Россия не разрешит кораблям НАТО зайти в Азовское море для участия в совместных с Украиной учениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

- Сейчас Украина хочет провести натовские учения в Азовском море, но туда уже нельзя будет зайти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море, — сказал Лавров.

При этом, боевикам Украины нет дела до заявлений депутатов Госдумы. Украинские вооруженные формирования по-прежнему ведут массированный обстрел юга ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК. Вчера обстрел территории ДНР велся с четырех направлений, под огнем остаются все так же Саханка, Спартак, Зайцево и т.д.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Архиепископ Климент: Националисты уже убивают наших священников и захватывают храмы
Официальный представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент ответил на вопросы "Комсомольской правды"
Православный раскол: Константинополь передавал Москве Киев и Львов. А хочет получить еще и Одессу, Донецк и Харьков
Три века назад церковная территория, которую окормлял Вселенский патриарх на Украине, была втрое меньше, чем та, на которую он сейчас решил претендовать
Новости 24
Орехи каштанов, которые собрали в прошлом году, взошли и скоро украсят Луганск
Пьяный ВСУшник перестрелял своих же
В Донецке борются со стихийными рынками
ВСУ перебросили к границам ЛНР тяжелое вооружение
Даниил Безсонов: дисциплина среди украинских боевиков по-прежнему остается низкой
Сотрудничество железной дороги ДНР и ЛНР должно быть оптимизировано
Шахтёрск вошёл в зимний период в полной готовности
"Юзовка", "Донбасс для чайников" и другие книги пополнили фонд краеведческого музея
Сотрудники МЧС ДНР продолжают восстанавливать крыши Горловки, разрушенные ураганом
Ограничится ли война Донбассом?
На трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две машины. Четыре человека погибли
Состоится третий саммит по Донбассу
Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения
Последствия обстрела посёлка Октябрь на Юге ДНР устранены
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализовалась