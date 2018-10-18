Депутаты Госдумы РФ обвинили Украину в ее действиях против народа Донбасса

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-18T12:48:29+03:00

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В своем заявлении нижняя палата парламента призывает, что «историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины», и призывает остановиться.

Российские парламентарии уверены, что за действиями украинских властей стоят их «западные спонсоры и вдохновители»: ГД обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, «предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам».

В документе подчеркивается, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям».

До этого сообщалось, что Россия не разрешит кораблям НАТО зайти в Азовское море для участия в совместных с Украиной учениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

- Сейчас Украина хочет провести натовские учения в Азовском море, но туда уже нельзя будет зайти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море, — сказал Лавров.

При этом, боевикам Украины нет дела до заявлений депутатов Госдумы. Украинские вооруженные формирования по-прежнему ведут массированный обстрел юга ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК. Вчера обстрел территории ДНР велся с четырех направлений, под огнем остаются все так же Саханка, Спартак, Зайцево и т.д.