В Донецке нетрезвый водитель жигулей влетел в автобус

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-17T12:51:43+03:00

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В Кировском районе Донецка в темное время суток произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Маршрутка стояла на перекрестке. В нее на большой скорости и влетел ВАЗ.

- Закончил работу, на конечной Островского высадил пассажиров, - рассказывает водитель автобуса Александр. – Проехал на зеленый свет и остановился на перекрестке. Подождал, когда загорится красный по Петровского. Посмотрел, чтобы никого не было, и потихонечку стал выруливать. Тут же услышал скрип тормозов и удар в «бочину».

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу.

Удар пришелся в боковую часть автобуса и находящийся за рулем мужчина практически не пострадал. Только отсутствие в салоне пассажиров позволило избежать тяжких последствий аварии.

Теперь владельцу автобуса предстоит оценить ущерб и ремонтировать автобус. У доставленного в больницу водителя врачи выявили в крови повышенное содержание алкоголя. Мужчину привлекут к ответственности по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.