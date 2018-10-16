На шахте «Ясиновская-Глубокая» после 10 месяцев простоя запустили новую лаву

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-16T17:23:40+03:00

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Горняки шахты «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь» празднуют очередную трудовую победу. После тяжелого кризиса и почти 10-месячного вынужденного простоя, шахта возрождается. Здесь введена в эксплуатацию новая лава.

- Мы готовили эту лаву своими силами, - рассказывает заместитель директора по производству шахты «Ясиновская-Глубокая» Андрей Бакланов. - Помогали нам завод РМЗ. Большое спасибо ГП «Макеевуголь». Помогли, зарядили лаву для того, чтобы мы работали. Мы получили с Горловского ремтехсервисного завода комбайн, который они почти сами изготовили и комплекс с макеевского РМЗ.

Горные работы будут вестись на глубине 450 метров. Длина очистного забоя 225 метров, запасы угля оцениваются в 250 тысяч тонн. По словам министра топлива и энергетики Анатолия Нестеренко, теперь у этой шахты есть громадный потенциал и перспектива работы на десятилетия.

- Тот уголь, который будет добываться на шахте «Ясиновская-Глубокая», полностью востребован на коксохимических заводах нашей республики, поэтому в настоящее время мы верстаем экономическую программу дальнейшего функционального взаимодействия этого предприятия с экономическими предприятиями нашей родины, - говорит Анатолий Нестеренко. - У нас были очень большие сомнения, касающиеся работы предприятия как такового в 2017 году. Благодаря принятым правильным техническим решениям, переходу работы на другой пласт, его развитию, мы сегодня имеем замечательные результаты.

Государственная комиссия, которая побывала в шахте, приняла лаву с оценкой «Отлично». Планируется, что ежесуточно горняки будут добывать до 700 тонн угля в сутки.

- На очистной линии будет создано дополнительно 280 рабочих мест будет. На сегодняшний день на предприятии «Ясиновская-Глубокая» числится 1086 человек, рассказывает генеральный директор ГП «Макеевуголь» Тарас Сидоренко. - С вводом новой очистной линии, шахта «Ясиновская-Глубокая» будет добывать порядка 22 тысяч тонн в месяц коксующегося угля, который пойдет на наши металлургические, коксохимзваоды заводы. Это и будет весомым вкладом в развитие нашей республики.

В текущем году это уже восьмая по счету лава, введенная в эксплуатацию на угольных предприятиях республики. До конца года планируется открыть еще три новых очистных забоя.