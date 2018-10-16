2018-10-16T15:59:44+03:00
Политика

Жители Седово не ощутили землетрясение, которое произошло в Азовском море

Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жители Седово не ощутили землетрясение, которое произошло в Азовском мореЖители Седово не ощутили землетрясение, которое произошло в Азовском мореФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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15 октября между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4.7 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

- Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров в 13:42. Эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска Запорожской области, - говорится на сайте.

Некоторые жители Мариуполя и ближайшего побережья землетрясение ощутили.

- Дом потрусило чутку, но очень быстро, ничего и не поняли, - пишут жители Приморского района в социальных сетях.

Многие не обратили на это внимание, а на вопрос о землетрясении отвечали с удивлением: «Что, опять? Мы ничего не почувствовали». В Мариуполе землетрясение было ощутимо в 2016 году. Тогда эпицентр находился вблизи уранового могильника в Донецкой области, а подземные толчки составляли 4.9 балла по шкале Рихтера.

Жители Седово также не ощутили никаких трясений. Об этом они рассказали журналисту «Комсомолки».

- Тихо было, ничего не трясло. Я даже у соседей поспрашивал. Так что нас это не коснулось. Это два года назад мы хорошо его почувствовали. Тогда и люстры пошатывались и дома даже! - сказал экс-глава Седово Петр Святовец.

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