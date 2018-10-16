Владимир Бортко: Кинематограф поможет донести правду о войне на Донбассе

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-16T14:08:44+03:00

Известный режиссер рассказал о том, как продвигается работа над фильмом, который он планировал снять по роману Проханова

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«Комсомолка» позвонила российскому кинорежиссёру, сценаристу и Депутату Государственной Думы Владимиру Бортко, чтобы узнать его мнение о фильме, снятом в Луганской Народной Республике.

- Вы знаете, что в Луганске снят художественный фильм «Ополченочка» о войне на Донбассе? Как вы считаете, помогут ли такие фильмы донести правду о происходящем мировому сообществу, простому народу на Украине?

- Конечно, помогут. Я собирался это сделать, рассказать правду о Донбассе в своём фильме. У меня есть желание его снять. Но, к сожалению, этот проект уже закрыт.

- Финансирования по-прежнему нет?

- Кинокартины этой не будет. Так, что извините, донецкие друзья... Мира вам!

Бортко планировал снять фильм по роману Александра Проханова «Убийство городов».

- После того, как я прочитал эту книгу – в ней описываются события 2014 года - мы с Прохановым вдвоём пришли к выводу, что фильм нужно делать. Начали заниматься этим проектом, написали сценарий. Потом наш проект несколько раз закрывали. Потом всё же его открывали. Сейчас работа над фильмом снова не ведётся. Финансирования нет. Будем надеяться, что до конца следующего года у нас всё получится, - рассказал «Комсомолке» Владимир Бортко в конце прошлого года.

Во время подготовки к съёмкам Бортко езди в Донецк, общался лично с Главой Республики Александром Захарченко.

- Он отнёсся к нашей идее очень положительно. Захарченко сказал, что жители Донбасса хотят увидеть такой фильм. Более того, дончане дополнили сценарий своими воспоминаниями. Там я не увидел никакой армии России. Дончане защищают себя сами. И, как ни странно для кого-то звучит - охраняют не только себя, но и нас тоже - Российскую Федерацию. Честь им и хвала, их подвиг не будет забыт.

Подробнее о фильме «Ополченочка» читайте здесь.