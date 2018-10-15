На кого идти учиться, чтобы через 5 лет без проблем устроиться на работу

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-15T15:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко рассказала нам о самых востребованных профессиях, о размерах зарплат и трудоустройстве выпускников вузов.

СВИДАНИЕ С ТРУДОМ

- Тамара Николаевна, на прошлой неделе проходила общереспубликанская ярмарка вакансий. В чем её суть?

- Мы проводим их два раза в году, этого пока достаточно. Одну весной, в конце апреля или в мае, когда выпускники ищут работу, а вторую осенью - в сентябре или октябре. Смысл её в том, что в один день, во всех городах и районах проводятся ярмарки вакансий с участием работодателей.

В это время в Республиканском центре занятости действует оперативный штаб. Он координирует организацию ярмарок вакансий в городских и районных центрах занятости, анализирует общую ситуацию.

Тамара Николаевна рассказала, какие профессии нужны в Республике

- Можно сразу устроиться на работу?

- Если посетитель и работодатель договорились, то человек получает направление на работу. Многие продолжают сотрудничество с работодателями после ярмарки. Это те, кто договорился прийти на дополнительное собеседование или, например, забыл дома трудовую книжку.

Бывает такая ситуация что наши специалисты направляют людей на обучение, а уже после этого работодатель принимает их к себе. Если такой вариант предприятие устраивает, то мы обеспечиваем для него подготовку кадров.

Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Многие думают, что центр занятости предлагает только работу, за которую платят копейки. Так ли это?

- Если это охранник, то работа будет оплачиваться в 4 000 – 5 000 рублей. Высококвалифицированный инженер может получать 10 000 и выше. Вакансии руководителей – 20 000 рублей и выше.

ОСТАНЕМСЯ В ИНДУСТРИИ

- Какая сейчас профессия считается востребованной?

- Одну единственную назвать нельзя. По-прежнему нужны медицинские работники: врачи различных специальностей, старший и младший медперсонал. Много вакансий в строительстве, в горнодобывающей отрасли промышленности. Угольная отрасль всегда давала нам большое количество вакансий - гроз, проходка и другие...

Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Есть прогнозы, какие специалисты будут нужны через 5-10 лет?

- На 10 лет вряд ли кто-то может спрогнозировать. Но задача обоснованного прогноза рынка труда стоит не только перед нашей Республикой. Такая потребность есть в любой стране. Мы дали своё предложение по исследованию прогноза потребности кадров министерству экономического развития. Там заинтересовались, мы ждем решения этого вопроса.

- А что думаете лично вы?

- Я полагаю, что наш край всё-таки останется индустриальным. Востребованы будут инженерные профессии, как и прежде: это инженеры, технологи. Будет потребность в работниках сферы машиностроения - токарях, фрезеровщиках. Строители нужны сейчас и будут нужны в будущем – восстанавливать города, строить жилье, социальные объекты. Большое внимание будет уделено агропромышленному комплексу, угольной отрасли, металлургии.

За программистами также стоит будущее. Хотелось бы в этом вопросе не отставать от мировой практики.

Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Какие профессии у нас характеризуются большим количеством специалистов? С какой специальностью тяжело устроится на работу?

- Ну, например, экономист, юрист, даже бухгалтер. Работодатели ищут высококвалифицированных специалистов, с опытом работы, это касается и вакансий главных бухгалтеров. Многие не хотят брать на себя такую ответственность

СТУДЕНТАМ ПОМОГУТ

- У вас была программа, которая разрабатывалась для того, чтобы студенты получали первое место работы после выпуска из университета? Ведь без опыта работы не берут…

- Проект нормативного документа по этому вопросу уже разработан. Суть его в том, чтобы предоставлять работодателю компенсацию затрат на заработную плату выпускника, принятого на первое рабочее место по договору с центром занятости. Размер и период предоставления такой компенсации должен быть строго регламентирован. Предоставление компенсации работодателям может осуществляться только при включении этой нормы в Закон о занятости населения. После этого порядок будет представлен в Совет министров Республики на рассмотрение.

- Как будет выглядеть этот договор?

- Такой договор может заключаться на определенный срок, например, на год. В течение первой половины срока договора центр занятости компенсирует работодателю затраты на заработную плату трудоустроенного выпускника. Вторую половину срока работодатель выплачивает зарплату из своих средств, но при этом не имеет права по своей инициативе уволить выпускника. Таким образом, человек нарабатывает опыт работы и остается в штате работодателя по завершении действия договора или может устроиться на другое предприятие, уже имея опыт.

По телефону горячей линии уточнить актуальность выбранной вакансии и получить в центре занятости направление на трудоустройство

- Какие советы дадите тем, кто ещё не трудоустроился?

- Прежде всего, работать с базой вакансий центров занятости. Она ежедневно обновляется, с ней можно ознакомиться не только в центрах занятости, но и самостоятельно на официальном интернет-сайте Республиканского центра занятости. По телефону горячей линии уточнить актуальность выбранной вакансии и получить в центре занятости направление на трудоустройство.

- Знаем, что вы проводите и семинары по технике поиска работы.

- Такая практика есть. На них мы обсуждаем и другие источники вакансий, говорим и о специфике работы с такими источниками. Можно пройти профобучение по направлению центра занятости по профессиям, востребованным на рынке труда Республики, с последующим трудоустройством. В период поиска постоянной работы можно принять участие в оплачиваемых работах временного характера.

Также, нужно посещать сайты предприятий и организаций, постоянно просматривать объявления, спрашивать у знакомых. Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдет.

Горячая линия Республиканского центра занятости:

(062) 303 39 39

(071) 352 65 38

(071) 352 65 37

СПРАВКА «КП»

Участие в осенней ярмарке по всей Республике приняли 367 работодателей. Они предоставили 7 127 вакансий. Из них временного характера всего 315. Посетили ярмарку 3 000 человек. Направление на трудоустройство в ходе ярмарки получили 918 человек.