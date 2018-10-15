Большой бильярд в Донецке: с 5 по 10 ноября пройдет республиканский турнир

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-15T14:21:44+03:00

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В начале октября любителей бильярда ожидает настоящий праздник. С 5 по 10 ноября в Донецке пройдет открытый республиканский турнир по бильярдному спорту «Donbass Billiard Fest». Он организован в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Для участия в нем приглашаются спортсмены не только из ДНР, но также из соседней Луганской народной республики, Российской Федерации и с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине.

- Мы готовы помочь им в пребывании здесь, в Донецке - обеспечить жильем, питанием, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно, чтобы с нашими жителями Донецкой народной республики побольше пообщались, уделили друг другу больше времени, - говорит и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Гормаков. - Это старые друзья, у них старые связи между собой. Мы готовы поддерживать эти связи и в будущем. И вообще, этот спорт очень популярен в Донецкой народной республике. Он общедоступен для большинства жителей, не взирая на возраст, пол и спортивную квалификацию. И одновременно он является элитным видом спорта, потому что есть там мастера особой закваски, которые десятилетиями тренируются и считаются элитой такого прекрасного вида спорта, как бильярдный. И в нашей Донецкой народной республике, на территории бывшей Донецкой области, у нас очень много бильярдистов, которые становились чемпионами мира, чемпионами Европы.

Возрастных ограничений нет. Однако, по словам организаторов турнира, предварительный отбор все же будет. Для того, чтобы игры были зрелищными, необходимо, чтобы не было большого разрыва в уровне подготовки участников.

- Сами соревнования будут проходить в двух дисциплинах: это личные соревнования в «Комбинированной пирамиде» (есть такой раздел в этом бильярдном виде спорта) и также «Свободная пирамида», где будут разыграны командные места, - рассказывает Александр Громаков. - Мы приготовили прекрасные призы. Помимо грамот, медалей и кубков мы планируем наградить всех призеров и тех, кто будет занимать достойные места в лучшей десятке. Призовой фонд составит около 2 миллионов рублей.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около полусони спортсменов. В каких клубах будут проходить игры - пока не решено. Этот турнир проводится в честь выдающегося бильярдиста Донбасса, мастера спорта СССР по бильярдному спорту Леонида Петровича Матвы.