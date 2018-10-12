2018-10-12T18:01:19+03:00
Политика

Поврежденную от обстрела ВСУ школу Петровского района продолжают ремонтировать

Снаряды прилетели на территорию учебного заведения в понедельник, 8 октября
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: министерство строительства и ЖКХ ДНРФото: министерство строительства и ЖКХ ДНР
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Восстановление 116-й школы Петровского района, пострадавшей в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 8 октября, продолжается, заявил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- В результате падения снаряда рядом со школой поврежден участок крыши – шифер, часть обрешетки и три стеклопакета. На одном металлопластиковом окне повреждена рама, на чердаке повреждено два метра трубы системы отопления, поврежден участок фасада, который был обшит профлистом. В классе, где осколки пробили стеклопакеты, остались следы на чистовой отделке, - рассказал министр.

В данный момент еще устанавливается сумма ущерба. Не смотря на это, чтобы не терять время школу начали ремонтировать.

- На объекте работают 44 рабочих, - говорит Наумец. - Отопление школы в зимний период обеспечит уже собранная и подключённая блочно-модульная котельная.

116-я школа Петровского района уже была разбита артиллерией украинской армии в самом начале военных действий. Восстановлением учебного заведения занялись практически сразу, но спустя время их пришлось прекратить из-за участившихся обстрелов ВСУ.

Школа уже попадала под огонь ВСУ. Фото: соцсети

Школа уже попадала под огонь ВСУ. Фото: соцсети

Прошлым летом по указу Александра Захарченко ремонт возобновился.

- С июля строители восстановили электрические и водопроводные сети, канализацию, ввели новую линию водоснабжения, - рассказывают в министерстве строительства и ЖКХ. - В данный момент продолжается чистовая отделка - укладка линолеума, поклейка обоев, покраска стен, монтаж потолка. Уже готовы порядка 10 классов и кабинетов.

Напомним, вечером 8 октября в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали ОШ № 116 и три частных дома в Петровском районе Донецка и прифронтовом посёлке Александровка.

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