2018-10-12T17:11:46+03:00
Политика

Военные учения Украины в Азовском море: что Порошенко делал на Донбассе?

Президент Украины приехал на военные учения на полигон в районе Урзуфа
Никита МАКАРЕНКОВ
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Порошенко. Фото: president.gov.uaПорошенко. Фото: president.gov.ua
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С 9 по 12 октября Украина закрывала часть Азовского моря, чтобы провести там масштабные военные учения. Ранее их анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса.

Собрались укреплять Азовское море

Он заявил, что Азовское море нуждается в укреплении по той причине, что Россия наращивает свои силы в этом районе.

Сегодня эти учения посетил Порошенко. Президент Украины приехал на полигон в районе Урзуфа. Вместе с ним были Александр Турчинов, Виктор Муженко и Степан Полторак. В их присутствии прошел постановочный бой.

- На первом этапе с воздуха и земли наносились удары по катерам и плавсредствам условного противника, который десантировался на берег. Во втором этапе из залповой системы Град добили противника, его загнали в огневой мешок и с двух сторон расстреляли. На этом учения завершились, - передаёт украинский сайт 0629.com.ua.

Там же сообщается, что Порошенко положительно оценил учения.

- Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове, - сказал президент незалежной.

Постановочное шоу никто не оценил

- Украина постаралась ещё раз указать мировому сообществу на возможную агрессию России со стороны моря. Скорее всего, это делается для того, чтобы в будущем совершить провокацию в Азовском море и обвинить во всем Москву, - считает донецкий политический эксперт Сергей Семенов. - Но Европа не обратила внимания на эти учения. К тому же, это постановочное шоу, без которого Украина не могла обойтись. Им нужно было показать видимость, что деньги, которая Америка выделяет на оборону Украины, тратятся на поставленные цели. В данном случае на учения.

Теперь вопрос заключается в том, куда денется техника, которая принимала участие в учениях? К примеру, реактивные системы залпового огня, гаубицы, пушки... Ближе к линии фронта?

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