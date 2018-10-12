2018-10-12T14:55:57+03:00
Политика

Зачем девушка попросила товарищей избить своего отца

Мужчина чудом остался в живых
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Мужчина не ожидал предательства от своей дочери. Фото: МВД ДНРМужчина не ожидал предательства от своей дочери. Фото: МВД ДНР
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В Кировском районе Макеевки произошел вопиющий случай. В дом к местному жителю ворвались двое незнакомых людей. 16-летний и 27-летний макеевчане избили и обокрали мужчину.

Когда полиция прибыла на место преступления, обнаружила потерпевшего с многочисленными повреждениями.

- Я пришел с работы, лег отдыхать, потом услышал незнакомые голоса. Меня начали избивать, после удара в висок я потерял сознание, - рассказывает пострадавший. - Лицо и бока болели. У меня вывили сотрясение мозга, перелом трех ребер и пробитое легкое.

Мужчина также пожаловался, что преступники похитили у него деньги, личное имущество и угнали автомобиль.

- Когда очнулся, заметил, что барсетка, которая лежала на стуле, оказалась возле телевизора…пустой. Я оказался без телефона, документов и денег. Мне выдали аванс на работе – три с половиной тысячи рублей. Еще они вытащили ключи от машины, - сетует он.

Полиция задержала преступников и стали выяснять подробности произошедшего. Правоохранители оказались в шоке, когда узнали, что избиение мужчины было совершенно по заказу… его дочери.

- Между потерпевшим и его дочерью произошла ссора, - рассказывают в МВД ДНР. - Мужчина просил девушку помогать ему по хозяйству и запрещал гулять с неблагополучными знакомыми.

Но дочь не послушала родителя и попросила своих приятелей избить отца. Он не ожидал такого от самого близкого и родного человека.

- Считаю это предательством, - говорит с горечью мужчина. - Я пытался приучать ее к порядку. Чтобы посуда была чистой, в квартире убрано. Она не хотела этого делать. Я думаю, что в этом виновата компания, с которой она связалась.

Подозреваемые, за совершенное преступление понесут уголовную ответственность, и могут попасть за решетку на срок до 12 лет.

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