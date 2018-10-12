2018-10-12T13:18:31+03:00
Политика

15 суток! Донецкие пранкеры угодили в полицию из-за своего видео

Для создания роликов парни приставали к людям, угрожали и ругались матом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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парни приставали к прохожим. Фото: скриншот YouTubeпарни приставали к прохожим. Фото: скриншот YouTube
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Быть космонавтом, доктором или пожарным среди детей и молодежи уже не в моде. Сейчас многие из современного поколения хотели бы стать знаменитыми блогерами на Ютюбе.

Действительно, некоторые молодые люди имея голову на плечах, да и без того, могут зарабатывать на создании видео по несколько тысяч долларов в месяц. Все зависит от количества просмотров роликов и подписчиков на канале. Успешные проекты получают рекламные предложения от маститых компаний, стоимость которых измеряется десятками, а то и сотнями рублей.

Поэтому разнообразность контента в этом видеохостинге просто трепещет разнообразием: кулинария, обзор техники, влоги, автомобили, пранки… Донецк не отстает, хотя блогеров здесь не так уж и много. На моей памяти кулинарный канал и несколько пранкеров. Про тех, о которых пойдет дальше речь я, на удивление, узнал не просматривая ленту в соцсети, а из сводки МВД

- В социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых в центре Донецка двое неизвестных мужчин оскорбляют и запугивают граждан, нарушают общественный порядок, - говорится в сообщении правоохранительных органов столицы Республики. - Сотрудники полиции задержали жителей шахтерской столицы, занимавшихся изготовлением и размещением во всемирной сети указанных видеоматериалов.

Вызывающее поведение не понравилось дончанам. Фото: скриншот YouTube

Вызывающее поведение не понравилось дончанам. Фото: скриншот YouTube

Что же было там такого, что парни угодили за решетку? А, вот что! Они попросту приставали к прохожим с наездами, которые соответственно сопровождались нецензурной бранью.

- Ты Влад? Я тебя сейчас (ударю)… - угрожал один из задержанных блогеров.

Других заставляли отжиматься, третьих пугали…Именно такие действия попадают под 173-ю статью административного кодекса ДНР, что подразумевает мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие спокойствие населения.

в основном для пранков выбирали студентов. Фото: скриншот YouTube

в основном для пранков выбирали студентов. Фото: скриншот YouTube

Арестованные блогеры рассказали правоохранителям, что основной целевой аудиторией для этих экспериментов была молодежь.

- Мы старались подбирать нужных людей, не военных там, а студентов, - говорит один из задержанных. - Конечно, понимали, что перегибаем палку, вышли за рамки. Все иногда ошибаются, просто мы пробовали что-то новое.

Парни признали свою вину. Фото: скриншот YouTube

Парни признали свою вину. Фото: скриншот YouTube

Идею таких розыгрышей ребята позаимствовали у зарубежных блогеров, которые уже имеют колоссальную популярность. Имена дорога к славе и была их главной целью. Но дончане не оценили такие злые шутки.

- Это уже не пранки, когда просто ******** до людей и говорить им отжиматься и т.д., - пишет в комментариях под скандальным видео пользователь соцсетей с ником TheNickitaPlay.

- Мне нравятся твои видео, но конкретно на это – ставлю дизлайк. Не делай так больше, - высказывает свое мнение Евгений.

Парни признали свою вину. Фото: скриншот YouTube

Парни признали свою вину. Фото: скриншот YouTube

Донецкие блогеры осознали свою вину. И с иронией говорят, что это видео не принесло ничего хорошего.

- У нас были ролики, которые набирали по 20 тысяч просмотров, а этот набрал всего пять. Обидно даже, что из-за него мы оказались в полиции, - сказал задержанный. - Хочу извиниться перед теми, кого обидел. В будущем буду продумывать контент, который не будет никого задевать и будет всем нравиться.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок до 15 суток.

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