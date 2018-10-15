2018-10-15T09:13:44+03:00
Политика

На ж/д вокзале Дебальцево установят памятник защитникам города

Макет монумента нарисуют железнодорожники
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: министерство транспорта ДНРФото: министерство транспорта ДНР
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Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» решило провести конкурс среди своих сотрудников. Работникам предложили нарисовать эскизный проект памятника, посвященного защитникам Дебальцево, которые своим самоотверженным подвигом освободили город от украинских силовиков 18 февраля 2015 года.

Прием предложений начнется уже 1 ноября, и продлится до 20 февраля текущего года. Далее конкурсная комиссия выберет лучший эскиз, который и станет главным макетом для воплощения памятника в жизнь.

- Памятник планируется к установке на территории вокзального комплекса Дебальцево и должен гармонично вписаться в облик вокзала, - рассказывают в ГП «ДЖД». - При определении победителей конкурсной комиссией будет учитываться оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность памятника и благоустройства территории; исторический контекст среды и темы; эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы защитников города в период освобождения.

Стоит отметить, что победитель конкурса будет награжден подарочным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дебальцевский железнодорожный вокзал обновят

В министерстве транспорта Донецкой Народной Республики сообщили, что ко дню 140-летия основания железнодорожного вокзала в Дебальцево, здание этой инфраструктуры города будет отреставрировано.

Последний раз ремонт ж/д вокзала проводился двенадцать лет назад – в 2006 году. С начала войны были повреждения. Особенно здание пострадало во время «дебальцевской операции». (Подробнее...)

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