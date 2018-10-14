Героев «АТО» поздравили клипом об ополченцах

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-14T13:55:23+03:00

На сцене танец о "героях "АТО", а на экране тем временем ополченец с шевроном ДНР. Фото: скриншот сюжета ТСН.

В Конотопе на празднике в честь защитника Украины на экране продемонстрировали кадры из клипа об ополченцах.

Изменить размер текста: A A

В одном из домов культуры Конотопа, что в Сумской области, в честь дня защитника Украины, бывших карателей, воевавших в Донбассе поздравили клипом, героями которого стали ополченцы, лидеры республик и пленные украинские солдаты.

Во время показа ролика присутствовали ветераны, сотрудники полиции и действующие военнослужащие.

«Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались», — рассказал один из участников мероприятия.

Праздничный концерт был организован местным управлением культуры, руководитель которого не смог объяснить случившееся. Один из организаторов мероприятия пояснил, что сотрудники ДК искали в интеренете героические лица и в спешке скачали клип о героях ДНР. Оно и понятно – с героическими лицами в Украине всегда была напряженка.

Директор Дома культуры, обеспечивающего видеосопровождение номеров отметил, что произошёл технический сбой из-за невнимательности монтажёров.

В соцсетях уверены, что клип про ополченцев поставил сам Путин.