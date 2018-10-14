2018-10-14T11:04:45+03:00
Политика

Методика Третьего рейха: проукраинские листовки появились в городах Республики

Перфоманс а-ля юкрэйн: ВСУ обстреливают города Республики и тут же заверяют, что "Донбасс - цэ Украина"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Такие листовки еще больше показывают беспомощность украинской власти. Фото: соцсетиТакие листовки еще больше показывают беспомощность украинской власти. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В лучших традициях своих учителей из Третьего рейха, накануне 14 октября украинские активисты обклеили города Республики проукраинскими открытками. На админзданиях, вблизи рынков и остановок общественного транспорта появились постеры с поздравлениями ко дню защитника Украины.

Против этого не помогут никакие листовки. Кладбище в Донецке разрушено украинскими снарядами. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Против этого не помогут никакие листовки. Кладбище в Донецке разрушено украинскими снарядами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В частности, в Донецке сине-желтые листовки заметили на здании администрации Пролетарского района города.

На улице Пухова у часовни Святого Апостола Иоанна Богослова вывесили украинский флаг, а на улице Университетской появилась надпись: «Слава Украине!».

Так же проукраинские лозунги заметили на здании школы на улице Космонавтов в городе Дебальцево Донецкой области.

Розы у разрушенного обстрелами ВСУ Иверского монастыря в Донецке сильнее любых листовок. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Розы у разрушенного обстрелами ВСУ Иверского монастыря в Донецке сильнее любых листовок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Макеевке Донецкой области проукраинская символика появилась на Соборной площади, площади Ленина и возле Центрального универмага. А надпись: «Донбасс – Украина» – на доме культуры города Антрацит.

Шизофрения этих высказываний зашкаливает, ведь исходя из этой логики, ВСУ обстреливают свой же украинский народ. Одновременно с появлением листовок новая трагедия потрясла дончан: в ЛНР под обстрелом украинских боевиков погибли мать и ее 17-летняя дочь.

Но такова сельская ментальность, что окрашенные в желто-голубую расцветку столбы и расклеенные повсюду листовки, рождают уверенность в собственных силах. Это, как если бы отстающие школьники написали бы какую-нибудь дерзость на школьной доске и потешили бы свои амбиции. Так и украинские активисты.

Мать, сына которой убили украинские боевики. Простит ли она украинскую власть когда-нибудь? Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мать, сына которой убили украинские боевики. Простит ли она украинскую власть когда-нибудь?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Их страна стремительно нищает, коммунальные платежи выросли в несколько раз, столица забыла, что такое горячая вода в кранах, появились смертельно опасные инфекции, о которых не слышали уже десятки лет, народ повально ломится на заработки в «страну-агрессора» - Россию, но листовки выдают желаемое за действительное и тешат эго маленького украинца. Дончане, глядя на все это, только пожимают плечами и крутят пальцем у виска, красноречиво показывая свое отношение к этим натужным перфомансам и называя это осенним обострением свидомых.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Раненый в Горловке заключённый скончался от полученных травм
Сестра погибшей девушки: "Я слышала взрыв, но и подумать не могла, что этим взрывом убило мою Настю"
В результате вооружённой агрессии ВСУ в Горловке был ранен заключённый исправительной колонии
СБУ задержала жителя Дружковки, участвовавшего в ополчении
Врио Главы пообещал помощь в восстановлении Ясиноватой
Проблемы переселенцев остаются на личном контроле врио Главы Республики
В Горловке появится новая высоковольтная линия, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение города
Обстрелы в ДНР: количество нарушений заметно снизилось
Обстрелы в ЛНР: украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Мама и дочь - новые жертвы обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР зарыбляют водоемы и надеются, что будут со своей рыбой