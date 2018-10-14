Наев готов повысить ставки: Командующий ООС завоевывает «серую зону» и медленно продвигается вперед

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-14T10:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Наев – амбициозный молодой генерал, которого в узких кругах называют Бонапартом ,продвигается в так называемую серую зону - это нейтральная полоса между стоящими сторонами.

Он добился того, чтобы расстояния между траншеями противоборствующих сторон сократилось местами до 70 метров. Теперь там все чаще разрываются мины. Траншеи в рост, плюс крыша из бревен в несколько накатов – такова реальность для людей на передовой. Подходы к источникам воды минируются ВСУ, транспорт уничтожается ПТУРами. Это рассказывают военные с передовой.

Это не единственная задача Наева. Еще нужно держать «бизнес» на линии разграничения, укрощать нацбаты и «освобождать территории».

Если внимательно читать сводку СЦЦК – обстрелы со стороны ВСУ увеличиваются.

Мариупольское, Горловское, Донецкие направления – самые обстреливаемые. «Палят» из минометов, гранатометов и ПТУР. Если верить Порошенко, давшему добро на применение всего, что есть у ВСУ – скоро подключиться ствольная артиллерия крупных калибров.

- Приказ президента Украины Порошенко открывать огонь «для сохранения жизни людей» подтверждает агрессивные намерения "президента войны", - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - После этого заявления ВСУ перебросили в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У». Это зафиксировала разведка в ЛНР. Международные наблюдатели молчат, что Наев «вползает в серую зону». А между тем, он двигается к границам. Это отражается в отчетах. Частично эти самые отчеты сдерживает Наева по уничтожению так называемых сепаратистов. Но учения авиации в ближнем тылу ВСУ, когда вертолеты летали над пляжами Азовского моря, и отдыхающие шарахались, показывают, что Наев готов повысить ставки.