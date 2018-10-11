2018-10-11T14:59:10+03:00
Политика

В Мариуполе водителей возмутило, что цена на топливо в Украине выше, чем в ДНР

Автомобилисты утроили акцию протеста на дорогах [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Автомобилисты протестуют. Фото: 0629.com.uaАвтомобилисты протестуют. Фото: 0629.com.ua
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Сегодня на дорогах Мариуполя водители устроили совместную акцию протеста. Автомобилисты на проспекте Мира гудели клаксонами и сигнализацией, которая включилась от стоящего на проезжей части шума. Таким образом они выражали своё возмущение стремительным ростом цен на топливо. Об этом сообщает украинский сайт 0629.com.ua – один из популярных в Мариуполе.

- Акцию объявили по всей Украине с 9:00 до 10:00 и приглашали участников через группы в социальных сетях. В Мариуполе акцию поддержали сразу несколько автомобильных организаций, - пишет сайт. - Одной акцией автомобилисты ограничиваться не хотят и отмечают, что в будущем, если их не услышат, готовы устраивать повторные акции.

На некоторых заправках в Мариуполе цена за 1 литр бензина марки А-95 доходит до 34 гривен (в пересчете приблизительно 80). За литр газа – до 15 гривен (в пересчете приблизительно 35 рублей).

- Главная причина подорожания топлива в Украине пока одна - это резкий рост цены на нефть в мире, - говорит о причинах роста цен на бензин директор украинской «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Он добавил, что если нефть дойдет до ста долларов за литр, то цены могут подняться до 38-40 гривен (в пересчете – 89-95 рублей).

В Донецкой Народной Республике цена на топливо значительно дешевле. Бензин марки А-95 стоит 52 рубля за литр, а газ – 31 рубль.

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