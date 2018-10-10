Сын Юрия Никулина привезёт в Донецк московский цирк

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-10T16:49:26+03:00

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Директор донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко рассказал нашему корреспонденту о том, что ждет зрителей в юбилейном, 50-м сезоне.

- Это действительно значимая дата. Предстоящий сезон является для нас огромной ответственностью перед своим зрителем. В такое тяжелое для всех время цирк необходим, - говорит Юрий Николаевич. - Дети не должны ощущать войны. Они имеют полное право на свое детство. Оно единственное в их жизни. Поэтому они нуждаются в положительных эмоциях. А как известно, цирк - это самый позитивный жанр, в котором доминируют сила, мужество... И все это направлено в абсолютно мирное русло.

- Сейчас идет программа, от которой зритель в восторге. Пришлось, наверное, потрудиться, чтобы привезти ее в Донецк?

- Скажу честно, из-за военных действий очень сложно завозить к нам животных. Очень жесткие требования со стороны пограничников – это, конечно, оправданно. Поэтому то, что нам удалось привезти в Донецк более шестидесяти животных, многие из которых не были в нашем цирке десятки лет, это уже само по себе почти чудо. Мы очень хотели порадовать нашего зрителя. Меня давно просили показать больше животных - вот мы и выполнили просьбу.

Юрий Кукузенко. Фото: Личный архив Юрия Кукузенко

- Будут еще сюрпризы в этом сезоне?

- Нам очень хочется отметить наш юбилей незабываемыми представлениями. Будут приезжать артисты из России с очень хорошими номерами. Они особенно любят нашего зрителя - и это не лесть.

- Почему, как вы думаете?

- Я считаю, это потому, что у нас очень много экстремальных профессий: шахтеры, металлурги, химики, машиностроители - это люди, которые рискуют своей жизнью. Такие люди особенно ценят труд циркового артиста, поскольку он тоже построен на определенном риске, на пределе человеческих способностей. Наш зритель это чувствует и понимает. Поэтому все говорят: у вас настолько теплые и рабочие, в хорошем смысле, аплодисменты, сразу видно - хороший зритель!

Цирк отмечает 50-й сезонФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Вы никогда не говорите о новой программе, пока не завершится предыдущая. В честь юбилея сделаете исключение?

- Впервые изменю себя за последние четыре года. Скажу, что следующая программа будет очень интересной. Состав уже практически согласован. К нам едет программа, о которой я давно мечтал. Это Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Я веду переговоры и уже получил согласие, что Максим Юрьевич Никулин – генеральный директор этого цирка - тоже приедет к нам в Донецк, чтобы познакомиться с нашим зрителем.

Максим Никулин. Фото: interviewmg.ru

- А какие номера покажут на арене?

- У нас давно не было хороших медведей, а там очень достойные номера... На большее вы меня не спровоцируете (улыбается). Я и так многое сказал. Дело в том, что за эти годы я неоднократно сталкивался с тем, что мы анонсировали один состав животных, а к нам доезжал другой – уменьшенный. И это ни разу не было по нашей вине.