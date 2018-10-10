Вечер-реквием «Два героя» - самое последнее мероприятие с Главой и Кобзоном

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-10T13:03:13+03:00

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- Ты идешь на мероприятие с Главой?, - спросила у коллеги и осеклась. Сорок дней как никто из нас не употребляет это выражение "мероприятие с Главой". Такое обычное, привычное и такое уже забытое словосочетание. На том конце провода тоже повисло молчание, - Последнее мероприятие с Главой. – уточнила я

- Самое последнее, - вздохнула коллега.

Считается, что на сороковой день душа человека покидает землю. 40 дней дано душе, чтобы проститься со всем, что было дорого при жизни. Три дня в доме, девять – во дворе, 40 – на земле. Так случилось, что один за другим ушли два человека, которые искренне и всем сердцем любили Донбасс. И Донбасс их любил.

Вчера в оперном театре прошел вечер-реквием, посвященный памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона - «Два героя».

- Всего сорок дней прошло, а как все без него изменилось, - делится эмоциям с подружками женщина из Макеевки. Мы стоим в очереди в гардероб и мне слышно. Поворачиваюсь уточнить:

- Что для вас изменилось без Захарченко?

- Ну как же?, - удивляется, что я не понимаю, женщина, - вы же знаете как это бывает – умер близкий человек и мир вокруг поменялся. Теперь надо учится жить заново. Без него.

- А с водой в Макеевке?, - подключается к разговору вторая женщина, - Вы читали, сколько человек написало, что при Захарченко такого бы не было. Он бы быстро выяснил по чьей вине и все устранил. А тут месяц жаловались. Что вода плохая, довели до трагедии и уже две недели разбираются кто виноват и что делать.

Да, 40 дней – это тот срок, когда близкие осознают и принимают произошедшее. Много уже сказано и еще хочешь что-то добавить, но чтоб не банально и не пафосно. Просто вспомнить какими они были.

На удивление душевный концерт-воспоминание получился. Без пафоса и речей просто вспомнили какими они были. И со светлой грустью проводили. Под классическую музыку на экран транслировался видеоряд, где оба живы, улыбаются, поют, просто живут. Какие-то обычные моменты из жизни: вот вместе поют на сцене, вот награждение Кобзона орденом, вот Кобзон в нашем детском саду, вот с учениками музыкальных школ, вот кадры с четырнадцатого года – первый концерт в ДНР такого масштаба. Тогда волки боялись заходить на территорию Республики. А Кобзон приехал дать концерт.

Кадр выступления Иосифа Кобзона в 2014-мФото: Ольга ЖУКОВА

Захарченко в зрительном зале донецкой оперы

Вот Александр Захарченко за рулем, быстро едет, улыбается, что-то рассказывает; вот он в аэропорту, вот с сыном на Саур-Могиле, вот на Параде Победы, вот курит, а вот совершенно не по чину играет с котом. Кадры и музыка подобраны так, как если бы оператору было позволено снять все эти сорок дней прощания Захарченко с любимыми местам. Все-таки он очень харизматичный был. Жаль, что ушел.

Где-то под аэропортомФото: Ольга ЖУКОВА

Последней песней в концерте была «Я люблю тебя, жизнь», которую любили оба – и Кобзон, и Захарченко. Когда зазвучали первые слова песни – зал встал. Последний куплет – аплодировал стоя. Почему-то все стесняются слез. Пока в зале было темно, слез не прятали. Когда включили свет – опускали головы, искали платки и салфетки.

"Я люблю тебя, жизнь"Фото: Ольга ЖУКОВА

После концерта списалась с Марьяной Наумовой, которая была знакома с Захарченко. Сказала откуда иду. и Марьяна тоже его вспомнила:

- Он всегда называл меня Марьяной Батьковной. А еще он мне запретил кольцо в носу носить. Септум (прокалывание перегородки носа, септума, - ред.) Сказал еще раз увижу и будешь на ферме за коровами чистить месяц. И отец не поможет. Вот. Отца не слушала а тут раз и расхотелось…

Там же в фойе оперного после концерта, обратилась к военному, подполковнику. Хотелось найти кого-то, кто его знал. Решила, что при таком звании должен был знать. Не ошиблась.

- Да, был знаком. Уже когда Захарченко был Главой познакомились. Мне нужны были горючка и радиостанции. Пока доклады да рапорта писал – везде отказ. Решил – обращусь напрямую. Нормальный мужик оказался. Помог. И вот с тех пор еще общались. Каким он был? Если сказал «Да», то это «Да». Если «Нет» - хоть что делай, «Нет» и все. И со всеми такой был. (Помолчал) Жаль, что Захарченко не узнает, как на сороковой день рванул один из крупнейших складов боепрпасов в Чернигове. Что теперь это все не полетит на Донбасс.

- Совпадение?, – пошутила я.

- Не думаю, - ответил известной шуткой Вячеслав Ляховченко, - Он достоин покинуть землю под такой полезный фейерверк.