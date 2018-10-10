Три версии пожара на складе боеприпасов в Ичне

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-10T08:46:40+03:00

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Не зря говорится, что на воре и шапка горит. Вчера, 9 октября, СБУ рассматривала три версии возникновения ЧП в Ичне, где на складе боеприпасов возникли пожар и взрывы. Об этом речь шла во время доклада силовых ведомств президенту, передает пресс-служба Порошенко.

Так, основные версии СБУ: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов; умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

-Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия, - сказал Порошенко.

Однако после этого он, несмотря на то, что "не будет пытаться устроить наказание ради пиара", обязательно накажет "хапуг и тех, кто своей небрежностью допустил это". По словам Порошено, будет проведена проверка охраны части.

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

- Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника, - сказал он.

А после того, как найдутся виновные, будут внесены предложения по "привлечению к ответственности ответственных лиц".

Напомним, утром, 9 октября, в Черниговской области прогремели взрывы на 6-ом арсенале ВСУ. Взрывы были такой силы, что в близлежащих домах у людей отлетала кафельная плитка. Интенсивность - 1 взрыв в 5 минут. Из-за высокой задымленности за медицинской помощью обратились 63 человека с жалобами на затрудненное дыхание.

Еще раньше 3 мая 2018 года случился крупнейший пожар на военных складах в Балаклее. Он тоже произошел на территроии технической плащадки, где разминируют боеприпасы. По одной версий, украинские военные "заметали" таким образом следы хищений оружия и боеприпасов.

А дончане, говорят, что значит меньше прилетит в их дома украинских снарядов, а это не может не радовать.