2018-10-09T19:32:42+03:00
Политика

Наев под грифом «секретно». Что скрывают учения ВСУ?

По Азовскому морю подчиненные Наева стреляли из всего, что стреляет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Командующий ООС Сергей Наев решил в очередной раз попиариться на теме отражения гипотетического морского десанта. ФОТО: obozrevatel.comКомандующий ООС Сергей Наев решил в очередной раз попиариться на теме отражения гипотетического морского десанта. ФОТО: obozrevatel.com
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Командующий ООС Сергей Наев решил в очередной раз попиариться на теме отражения гипотетического морского десанта. Артиллерия, авиация и бронетехника постреляли в сторону моря, о чем было доложено в Генштаб. Точный сценарий учений не разглашается, но из материалов на видео понятно, что ответные действия противника не предусмотрены.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию для "КП":

- Герои стреляют, враги умираю – гениальная простота. Собрали ли потом военные оглушенного бычка, также не сообщается. Но пляж взрыли и дно изгадили осколками – это понятно.

Непонятно другое – где отчеты морской пехоты ВСУ по высадке десанта. Морпехи украинские в зоне ООС есть. Высадка десанта – стандартный сценарий учения. Почему на этом нет пиара? Где кадры гордых «лыцарив свитла», освобождающие собственное побережье около Мариуполя?

Да, эта тема под грифом секретно. Один сценариев обострения на Донбассе – высадка десанта ВСу в районе Безымянного. Его, кстати, все чаще обстреливают. А рядом захваченное ВСУ Широкино, откуда на лодках доплыть можно.

Понятно, что Наев блефует. А военные учения всегда хоть какие – то, но деньги.

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А после поработать с сознанием живущих там людей. Подробнее...

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