Каменная баба начала XIII века приехала из-под Корсуни в Донецк

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-09T13:25:27+03:00

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Коллекция каменных изваяний Донецкого республиканского краеведческого музея пополнилась новым приобретением. Средневековый артефакт, датированный предположительно XII – началом XIII вв., был обнаружен на территории села Корсунь под Енакиево, сообщает пресс-служба краеведческого музея.

Данная находка, как и большинство предыдущих, имеет интересную историю. Как рассказал старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии ДРКМ Анатолий Усачук, в 2013 году в Донецкий краеведческий музей обратился местный житель и принёс фотографию изваяния, на обратной стороне которой было указано местоположение данной находки и контактный номер телефона. По словам посетителя, это изваяние он видел во дворе частного дома по соседству с домом его родственников. Какие обстоятельства помешали археологам найти и доставить каменное изваяние в музей «по горячим следам», сотрудники музея уже не помнят. Фотография с каменной бабой, как называют изваяния в народе, была отложена в рабочие бумаги, а затем грянули военные события, музей подвергся неоднократным обстрелам, и документ затерялся. А совсем недавно фотография была случайно обнаружена в архивных папках.

- Мы позвонили этому парню, надеясь, что телефон сохранился. К счастью, парень ответил. Он сейчас проживает в Киеве, однако сообщил нам, что недавно гостил в Корсуне, и видел, что каменное изваяние по-прежнему на месте. Мы выехали в Корсунь по адресу, указанному на обороте фотографии. Хозяева дома рассказали, что приобрели земельный участок около 15 лет назад, и каменная баба уже на нём находилась. Когда-то здесь стоял старый дом предыдущих владельцев, и, судя по всему, баба стояла возле угла того дома, будучи своеобразным «охранником», – рассказал Анатолий Усачук. – Со временем баба упала и долгие годы лежала, почти полностью уйдя в землю. Большое спасибо хозяевам участка, на котором оказалась каменная баба, – они сразу же согласились отдать её в музей, заметив при этом, что давно ждут, когда же за бабой приедут, потому что помнят, как её фотографировал их знакомый в 2013 году.

- Материал, из которого выполнено изваяние, – кварцит, камень, очень «неудобный» для создания подобных изваяний. Я бы сказал, что это не «каменная баба» в чистом виде, а, скорее, заготовка. Такое впечатление, что изваяние начали делать, а потом бросили, потому что дело «не пошло». Но данный артефакт явно антропоморфный, что даёт основание утверждать, что перед нами – именно «каменная баба», хоть и не завершённая. А значит, она представляет бесспорную ценность с музейной точки зрения и где ей место, как не в музее, – добавил Усачук.

Кроме того, вместе с данной находкой коллекция каменных изваяний Донецкого краеведческого музея на сегодняшний день составляет 78 единиц. Напомним, в августе в ДРКМ поступили две каменные бабы, ранее находившиеся в частном владении краеведа Александра Зинченко, ныне покойного. По результатам проведённых музейщиками исследований оказалось, что на самом деле изваяний не два, а три – голова одного из них оказалась «не родной», а принадлежавшей другой каменной бабе. Кстати, супруга Александра Зинченко вспоминала, что муж в далекие 60-е гг. прошлого столетия привёз безголовое изваяние, но очень хотел, чтобы баба выглядела полностью, а потому некоторое время спустя где-то нашёл и голову, и «приставил» её на цементе к «безголовой» статуе. Как оказалось, на найденной голове Зинченко добавил длинные волосы, оформил глаза, нос и рот – получилось смешение времен и стилей: на следы резца начала XIII в. наложились следы тонкого резца нашего современника, и голова изваяния стала выглядеть довольно странно, отразив отношение к каменным бабам в разные эпохи.

Отметим, работа специалистов ДРКМ по расширению имеющейся коллекции каменных изваяний продолжается.