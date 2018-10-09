Работа в ДНР: где пройдёт общереспубликанская ярмарка вакансий
Сегодня одновременно во всех городских и районных центрах занятости Республики проходит общереспубликанская ярмарка вакансий, где предлагается работа в ДНР. В этот день безработные жители Республики могут прийти туда, чтобы подыскать себе место в рядах того или иного предприятия.
- В этом году в ярмарке принимают участие представители 366 предприятий, организаций и учреждений ДНР, - говорят в городском центре занятости. - В ходе её проведения граждане смогут ознакомиться с представленными вакансиями, и подобрать подходящую работу, обсудить условия труда непосредственно с представителями работодателей и получить консультации специалистов центров занятости.
Помимо этого, в каждом центре занятости специалисты предлагают пройти бесплатное обучение профессиям, востребованным на рынке труда Республики.
Адреса проведения общереспубликанской ярмарки вакансий:
Горловский городской центра занятости – г. Горловка, ул. Гагарина, 48
Дебальцевский городской центра занятости – г. Дебальцево, ул. Советская, 79
Докучаевский городской центра занятости – г. Докучаевск, ул. Ленина, 51
Донецкий городской центра занятости – г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, 46 д
Енакиевский городской центра занятости – г. Енакиево, пр. Металлургов, 35а
Ждановский городской центра занятости – г. Ждановка, ул. Кавченко, 7
Кировский городской центра занятости – г. Кировское, ул. Шевченко, 9
Макеевский городской центра занятости – г. Макеевка, ул. Шевченко, 28/56
Ярмарки пройдут с 10:00 до 12:00.