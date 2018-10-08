За прошлую неделю на пожарах в ДНР погиб один человек, пострадали пятеро

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-08T16:00:04+03:00

Один человек погиб и пятеро пострадали на пожарах, произошедших в республике за минувшую неделю.

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Один человек погиб и пятеро пострадали на пожарах, произошедших в республике за минувшую неделю. В общей сложности спасателями было ликвидировано свыше 100 пожаров. Третья часть из них - это горение сухой растительности. Но были и резонансные происшествия.

- В ночь с 1 на 2 октября в Кировском районе Макеевки в частном домовладении произошел пожар, в результате которого была уничтожена кровля на площади 170 квадратных метров, частично перекрытия и вещи, - рассказывает начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова. - Благодаря оперативной работе спасателей МЧС, пожар не распространился на близлежащие дома. Для ликвидации данного пожара от МЧС привлекались 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Еще одно ЧП произошло вечером 7 октября в Ворошиловском районе Донецка. Этот пожар начался в заброшенном здании нефункционирующего института геолого-экологических проблем Донбасса. Сгорели кровля и перекрытия на площади в 300 квадратных метров, а также частично межэтажные перекрытия и 25 оконных блоков.

- Тушение пожара усложнялось поздним сообщением о произошедшем пожаре, - говорит Наталья Гетова. - Для ликвидации пожара от МЧС привлекалось 5 единиц техники и 28 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, за прошедшую неделю отрядом пиротехнических работ обследовано свыше 170 гектаров открытых территорий, в том числе сельскохозяйственных полей, более 31,5 тысячи квадратных метров помещений и 7 километров дорог. В результате - выявлено и обезврежено 0коло 190 взрывоопасных предметов.