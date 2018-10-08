Бегемотиха Юлиана и обезьяны шимпанзе покоряют зрителей донецкого цирка

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-08T11:31:58+03:00

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В донецком цирке «Космос» продолжается программа «Джамбо». Жители столицы, уже успевшие ее посмотреть, говорят о ней с восторгом. Сердца многих она смогла покорить.

- Давно у нас не было столько животных, - говорит жительница Ворошиловского района Светлана Матюхина. – Понравилось не только детям, но и нам – взрослым. Словно в детство вернулись.

Чтобы поближе познакомиться с артистами шоу и посмотреть на цирковую «кухню» изнутри, наш корреспондент побывал за кулисами.

Как готовятся к шоу

Незадолго до начала здесь царит взволнованная, но деловая атмосфера. Не только люди волнуются, но и животные.

Из-за двери, за которой находятся обезьянки, раздается шум, собаки тоже на месте не сидят, даже тихони-верблюды постукивают лапами в знак готовности. Спокойна лишь африканская бегемотиха с милым именем Юлиана – звезда предстоящего шоу.- Она является частью нашего коллектива уже около 15 лет, - рассказывает дрессировщик Тигран Акопян – он же и художественный руководитель шоу. - Взяли ее в алма-атинском зоопарке. Это очень сложное животное по природе.

- Сколько их в России сейчас?

- Если говорить о цирке – то всего бегемота четыре, если о зоопарках – то где-то парочка. Взяли мы ее, когда ей было около девяти месяцев. Она весила 50 килограммов – маленькой девчонкой была. Сейчас ее вес – три тонны.

- Какая она по характеру, что в еде предпочитает?

- Это травоядное животное. Она ест только овощи, фрукты в рубленом виде и хлеб. В сутки килограмм 50 съедает. Любимое блюдо – это мелко нарезанные фрукты и овощи. Характер она иногда тоже показывает. Как известно, это животное в природе боятся даже крокодилы. Со мной она тоже по-разному себя ведет. Хорошо, когда у нее есть настроение.

В этот раз уж очень много животныхФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Тяжело Юлиану учить трюкам?

- Особенно одному из тех, который мы показываем на манеже. Учили ее этому трюку более года. Суть в том, что она должна взобраться на доску в виде качели и пройти по ней. Перейдя по первой половине, эта доска наклоняется в другую сторону, как карусель «Кузнечик». Вся сложность заключалась в том, что бегемоты, как и слоны, никогда не пойдут по чему-то неустойчивому. Они боятся, что под этим неустойчивым таится какая-то опасность. Сначала она не понимала, что от нее хотят. Ей же нужно видеть, что под ней все в порядке.

- Пришлось уговаривать?

- Мы ходили вместе с ней, показывали направление. Поначалу доску клали просто на пол. Потом подкладывали под середину два кирпича, потом бревно... Ноги у нее начинали дрожать, но когда она поняла, что это не опасно, – пошла! В самом конце мы ее кормим. Сейчас мы усложнили этот аттракцион, сделали его выше. Теперь доска сантиметров на 35-40 поднята от пола.

Назвали шоу в честь шимпанзе

- Программа, судя по всему, насыщенная!

- Очень много животных - как экзотических, так и домашних. Собаки, носухи, дикобразы, ламы, огромные крокодилы, обезьяны шимпанзе, макаки, питоны... Программа длится около двух с половиной часов с антрактом.

- За годы войны у нас практически всегда были составные программы. Сейчас исключение?

- Да, это не сборная программа, а цельная. У меня в ней очень много жанров. Хорошие клоуны, гимнасты, дрессура...

- Вы ведь тоже дрессировщик?

- Да, я работаю с бегемотом, обезьянами и верблюдом.

- Обезьяны – это тоже одна из фишек вашего шоу?

- Однозначно, ведь шимпанзе - очень умные животные. Они живут 40-50 лет. Но тоже сложные. Они ведь хищники, в природе питаются мясом. На удивление, у нас они - вегетарианцы. Любят фрукты, овощи и кашки.

Шимпанзе - очень умные животныеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Как их зовут?

- Зюзи, Ляли и Джамбо. Последний не участвует в шоу пародистов – он инвалид с рождения, потому что карлик. Но мы его таким взяли и очень любим. В честь него и названа наша программа.

- Это ваш любимец?

- У меня нет любимцев. Я за ними всеми хорошо ухаживаю, кормлю их и убираю за ними. Они признают хозяина и работают в паре со мной с уважением ко мне. Так же и я отношусь к ним.

- Они понимают вас? Может быть, не конкретные слова, а вашу интонацию, настроение...

- Да, конечно! К примеру, я прошу дать мне ручки, чтобы их помыть, – они дают ручки, я прошу ножки - дают ножки. Они любят чай. Только заварю его – сразу просят. Я говорю: он горячий! Они пробуют ручками и только потом верят. Начинают дуть на него, чтобы остудить. Если уж сильно пить хочется, могут попить водички.

- Их поведение еще и от настроения зависит?

- Да, они бывают разными: веселыми, радостными, бывают и грустными. Как и люди. Иногда, когда им грустно, они - как и мы, ложатся, кладут одну ладонь на другую, а сверху голову... и глаза такие грустные у них становятся. Любят укрываться одеялом: берут его у нас, клубочком сворачиваются все вместе, а вокруг расстилают одеяло, чтобы им было тепло - как в гнездышке.

Бегемотиха Юлиана и обезьяны шимпанзе покоряют зрителей донецкого циркаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- А как они едят? Умеют самостоятельно, с ложечкой?

- Умеют. Воду пьют из бутылочки, каши едят из тарелки - ложкой. Но иногда они «обезьянничают». Тогда, чтобы было меньше грязи, мы кормим их сами.

В цирке Тигран Акопян с самого детства. Если говорить об официальном стаже, то в этом году артист отметил 35-летие своей работы, с чем его и поздравила «Комсомолка».

Справка

Бегемот - одно из крупнейших современных наземных животных. Масса крупных старых самцов иногда превышает 4 тонны. Гиппопотам конкурирует с носорогами за второе место по массе среди наземных животных после слонов. Раньше близкими родственниками бегемотов считались свиньи, однако сейчас ученые считают, что наиболее близкими их родственниками являются киты. Бегемот обитает только в Африке, к югу от Сахары.