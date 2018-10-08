Культура республик Донбасса на порядок выше украинского мракобесия

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-08T11:11:31+03:00

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О проекте, о литературе Новороссии и о том, возможна ли культурная жизнь во время войны, рассказала главный редактор журнала, поэт из города Краснодон, ЛНР, Людмила Гонтарева.

Людмила – член Союза писателей РФ, СП ДНР и множества других литературных объединений. Еще до войны Людмила Гонтарева вместе со своим не менее известным коллегой по цеху Александром Сигидой пытались создать литературный альманах, который объединил бы интересных русскоязычных авторов региона. В 2015 году, когда боевые действия пошли на убыль, вернулась возможность заниматься издательской деятельностью, к этому времени у авторов Новороссии скопилась масса интересного материала, востребованного не только в ЛДНР, но и в России. Результатом совместных усилий стало создание альманаха «Территория слова», в котором публиковались произведения десятков литераторов Донбасса, России, Беларуси, Сербии и т. д.

В сентябре вышел в свет четвертый по счету выпуск «Территории слова». Очередной номер журнала коренным образом отличается от предыдущих: авторы назвали его экспериментальным приложением к альманаху. Название неожиданное: ЖЗО (Жизнь замечательных опоссумов). Почему так и что это значит, рассказала главный редактор проекта «Территория слова» Людмила Гонтарева.

Понятно, почему «Территория слова». А вот про замечательных опоссумов (забавные сумчаты животные – Ред.) хотелось бы узнать подробнее…

- Название «Территория слова» - это проект, который, помимо журнала, включает в себя издание книг, организацию литературных фестивалей. Изначально планировалось, что участвовать в проекте будут авторы только из ЛНР, но на сегодняшний день география неуклонно растет. В рамках проекта мы провели более 30 презентаций изданий участников проекта, которые состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Крыму и т. д. С 2014 года принимаем участие в организации международного фестиваля «Муза Новороссии» (г. Молодогвардейск). Объединили десятки известных и неизвестных авторов Донбасса, наладили тесные связи с коллегами в России. Три выпуска альманаха были объединены патриотической и военной тематикой. На этот раз нашей команде захотелось создать что-то особое. Все мы люди: люди устали от войны; хочется порой похулиганить, отвлечься.

- И все-таки, почему именно опоссумы?

- Это продукт нашего коллективного творчества. Во время одной из встреч редколлегии мы в шутку обыгрывали аббревиатуру ЖЗЛ. Кто-то обронил новую формулу – ЖЗО или «Жизнь замечательных опоссумов». Шутка понравилась: до такой степени утомил пафос и патетика, что захотелось здорового «стеба».

Постепенно экспромт реализовался в отдельный выпуск журнала, в котором мы все решили отдохнуть от войны и политики. Изначально мы думали, что номер будет просто озорной и юмористический. Но наши «замечательные опоссумы» оказались также философами и публицистами, поэтому в журнале поднято немало серьезных тем.

- Что происходило с литературой ЛДНР в последние четыре года?

- Печально, что многие уехали: кто-то уехал на Украину, кто-то в Россию или дальше. С теми, кто на Украине, мы практически потеряли связь. Люди боятся присылать нам свои тексты.

Из положительного могу сказать, что крепнут связи с писателями РФ. Нами интересуются, нас публикуют. Приглашают на творческие мероприятия. И география этого общения велика. Многие авторы Новороссии были приняты в Союз писателей России.

В целом, я конечно скучаю по времени, когда война в наших текстах была абстрактным понятием. Сейчас она везде – в сознании, творчестве, общении. В итоге у литературы совсем другая окраска. Для многих эти события стали стимулом. Очевидно, что многие авторы стали писать пронзительнее, сильнее. Литература Донбасса, наконец, вышла на качественно другой уровень и интерес к ней возрос на порядок. Тем более, что пока мы занимаемся творческими поисками, и пусть сложно, но публикуем свои произведения, украинская культура на нашем фоне выглядит все хуже. Она уверенно опускается на дно.

- Как вы думаете, на Украине читают «Территорию слова»?

- Многие хотели бы, но с учетом политики Киева это может быть опасно для жизни. Вы же понимаете, что на Украине людей уже садят в тюрьмы даже не за волеизъявления, а за интересы! Опять же: есть шорт-лист запрещенной на Украине литературы. Уверена, что наш альманах тоже обязательно там появится в скором будущем.

- Неужели писатели Донбасса могут негативно повлиять на украинцев?

- Среди наших авторов есть те, кто воевал или даже сейчас воюет против Украины. Немало людей, деятельно выступающих за Русский мир. А на Украине сейчас царит настоящее мракобесие. Киев борется с русским языком, с Православием, с собственным населением, с любыми смыслами, которые могут провоцировать критическое мышление у людей. Потому что, если люди начнут думать и задавать вопросы, они автоматически станут врагами нынешней украинской власти.

Киев, по сути, объявил культуру вне закона. А вместо культуры предложить нечего, поэтому в Киеве пытаются создать ее заменитель, эрзац. Понятно, что получается убогость и примитивизм. Ярким примером является Нецой, жалующаяся на то, как ее «изнасиловали» Достоевским и Тургеневым. Судя по всему, прекрасные произведения русских классиков не смогли облагородить тот мрак, который царит у нее в голове.

Поэтому важно, чтобы литература Донбасса развивалась, причем, в союзе с Россией. Может когда-то нам придется нести свет культуры жителям нынешней Украины. Вместе с российскими авторами врачевать их словом и возвращать в контекст Русского мира.

- Российские писатели вам помогают?

- Конечно. Поддержка велика. Во многом благодаря помощи Союза писателей РФ и поддержке лично Николая Иванова мы можем выпускать наш альманах. К сожалению, сегодня авторы Новороссии вынуждены публиковаться исключительно за свой счет (если не считать сборников «Время Донбасса» и «Выбор Донбасса»). «Территорию слова» мы издаем за свои средства, плюс помощь наших друзей-писателей из России. Никаких республиканских грантов или стипендий не существует.

- Как вы видите развитие литературы Донбасса?

- У нас есть интересные авторы, и они продолжат писать. Но если не появится перспективная молодежь, это будет некое болото. Без новых авторов наше литературное сообщество превращается в междусобойчик и вполне может зачахнуть. Уверена, последствия будут невосполнимыми. Поэтому наша задача сегодня не только создать обновленную литературу в республиках, но и привлечь новые поколения. Сделать образ литератора привлекательным. Чтобы юношество видело, что это не скучный человек в старом костюме, а яркая личность, жизнь которой вызывает интерес.