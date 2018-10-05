В Донецке выпустили «Историю на талончиках»
Появилось фото новой серии талончиков. В этот раз это целых пять штук! На билетиках изображён Донецк – от Юзовки до сегодняшнего дня, пять фотографий: фотокарточка на картоне, черно-белая, сепия, цветная пленка и последняя цифра.
Последняя фотография – это работа нашего земляка, обычного дончанина Александра Дивненко. Который очень талантливо фотографирует Донецк.
Идея и исполнение очень оригинальное. Посмотреть как менялся Донецк по троллейбусным билетикам – такого у нас еще не было.
Чтобы собрать всю коллекцию , как обычно, придется побегать по городу. В одно месте купить все пять билетов из коллекции невозможно. Для коллекционеров процедура привычная. Это уже третья серия талончиков, объединенных одной темой.
В общем, как говорится, удачной охоты, дорогие заемляки!