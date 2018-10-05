В Донецке выпустили «Историю на талончиках»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-05T16:27:17+03:00

Новая серия проездных документов посвящена году истории в Донбассе и состоит из пяти билетиков. ФОТО: ВКонтакте

Новая серия проездных документов посвящена году истории в Донбассе и состоит из пяти билетиков.

Изменить размер текста: A A

Появилось фото новой серии талончиков. В этот раз это целых пять штук! На билетиках изображён Донецк – от Юзовки до сегодняшнего дня, пять фотографий: фотокарточка на картоне, черно-белая, сепия, цветная пленка и последняя цифра.

Последняя фотография – это работа нашего земляка, обычного дончанина Александра Дивненко. Который очень талантливо фотографирует Донецк.

Идея и исполнение очень оригинальное. Посмотреть как менялся Донецк по троллейбусным билетикам – такого у нас еще не было.

Чтобы собрать всю коллекцию , как обычно, придется побегать по городу. В одно месте купить все пять билетов из коллекции невозможно. Для коллекционеров процедура привычная. Это уже третья серия талончиков, объединенных одной темой.

В общем, как говорится, удачной охоты, дорогие заемляки!