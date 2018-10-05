2018-10-05T14:47:32+03:00
Политика

Таможенную границу между ЛНР и ДНР уберут

Пасечник и Пушилин пришли к общему мнению по этому вопросу
Никита МАКАРЕНКОВ
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Таможенную границу между ЛНР и ДНР уберутТаможенную границу между ЛНР и ДНР уберут
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И.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что на встрече с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным они обсудили и необходимость снятия таможенных границ между Республиками Донбасса.

– С апреля мы в одностороннем порядке сняли все таможенные границы с Донецкой Народной Республикой, - сказал Пасечник. - ДНР ещё не сняла свои таможенные границы, но этот вопрос будет решаться поэтапно. Я думаю, что мы в конечном итоге достигнем поставленной задачи, потому что не хотелось бы смешить народ – таможенная граница между нашими республиками выглядит смешно.

Леонид Пасечник также отметил, что совершенно неправильно, когда между ЛНР и ДНР существуют таможенные ограничения. По его словам, Денис Пушилин согласен с этим мнением.

Но убрать границы полностью и сразу не получится. Для начала нужно подготовить соответствующие документы и выровнять пошлины на товары, чтобы в обеих республиках они были одинаковые.

- В противном случае предприниматели будут ввозить товары только в туда, куда дешевле, - добавил и.о. Главы ЛНР.

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