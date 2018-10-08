Наряды к масштабной постановке «Пиковая дама» создавались швеями «Донбасс Оперы»

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-07T23:12:52+03:00

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показе

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Часто я был на разных показах мод, на дефиле, где длинноногие красавицы демонстрировали дизайнерские коллекции модельеров... Впервые мне было интересно рассматривать каждую деталь нарядов показе в «Донбасс Опере». Актеры постановки «Пиковая дама» незадолго до грандиозной премьеры продефилировали в нарядах, в которых будут выступать перед зрителем.

Это напомнило мне сборы на светский бал конца 18 века. Одежда эпохи Великой Императрицы Екатерины II была создана по эскизам художника по костюмам Оксаны Кубекиной. А пошито всё это было вручную - мастерами пошивочного цеха театра.

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Всего создали более 200 костюмов, на которые пошло невероятное количество итальянских тканей и украшений. Одних только кружев использовано более 2 километров, - говорят сотрудники театра.

Идея провести показ «Донбасс Опера Fashion Day. Пиковая дама» под руководством главного режиссера Оксаны Антоненко – это творческий эксперимент театра. Его организовали для того, чтобы созданные наряды можно было рассмотреть вблизи и оценить труд мастеров.

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Здесь у меня сложилось ощущение присутствия на полноценном театрализованном представлении.

Солистка оперы «Пиковая дама» Татьяна Савина рассказала «Комсомолке» о том, что всегда мечтала об этой роли. Ведь раньше она хотела быть актрисой драматического театра, а оперной певицей стала, как говорит, случайно.

- Это роскошь надевать этот костюм. Просто удовольствие ходить в этом наряде. Получается полное перевоплощение в эту сильную старую женщину. Я не могу передать вам своих ощущений. Ролей такого состояния очень мало.

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Как вас выбрали на главную роль?

- Мы никогда не знаем, кого выберут. У нас есть художественный совет. Какая там кухня - я не знаю. Прочитала всё в приказе. Эта роль мне очень близка. Женская мощь, сила, некий авантюризм…

Дефиле привлекло внимание профессионалов из мира моды. Его посетили донецкие дизайнеры Артем и Алексей Анацкие

- Костюмы яркие и красочные, из дорогих тканей. Все эстетично – камни, стразы. Наряды просто шикарные и будут красиво смотреться со сцены. Думаем, что зрители получат эмоциональное удовольствие от этого спектакля. А нас такой показ вдохновляет на творческую работу, - сказали братья.

Актёры перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показеФото: Никита МАКАРЕНКОВ