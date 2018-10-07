На соревнованиях в Сирии Марьяна Наумова выступала в форме с символикой ДНР, подарила донецкие розы Асме Асад, а призовой фонд потратит на спортоборудование для наших школ.

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-07T12:00:11+03:00

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В Сирии Марьяна уже в третий раз. Цель этой поездки поддержать местное население и российских военных на базе Хмеймим.

- В Сирии я впервые была в 2015 году, за неделю до военной операции, потом в семнадцатом году и вот сейчас. В этот раз меня пригласили как почетного гостя на первый с начала войны чемпионат Сирии по пауэрлифтингу. Но я сказала, что не хочу быть почетным гостем, а хочу выступить. И вот приехала, выступила выжала 100 килограммов, против 95 в Сербии. Надеюсь, что Чемпионате Москвы и России получится выжать больше.

Вторая цель поездки – обещание данное Марьяной Главе ДНР Александру Захарченко.

- Когда встречалась с Александром Владимировичем, рассказала, что поеду в Сирию, он просил передать слова поддержки нашим бойцам. И вот получилось передать этот привет нашим ребятам, правда, грустный. Они с уважением и гордостью приняли слова напутствия и поддержки.

- Ты на этих соревнованиях выступала от России?

- Я представляла два своих города – Москву и Донецк. На трико у меня была символика ДНР. И флаг ДНР над цитаделью в Алеппо подняла.

Флаг ДНР над Цитаделью. Фото: vk.com/naumova_maryana

- А в Сирии в курсе, что происходит в Донбассе?

- Вообще да. Люди в курсе, что там происходит. Ну и я, поскольку считаю себя частью народа Донбасса, рассказываю о Донбассе во всех интервью и на встречах. Но я всегда говорю, что это российский регион, в котором идет война, так просто понятней. Сирийцы всегда передают слова поддержки Донбассу.

Сообщение о трагедии в Горловке застало Марьяну во время встречи с главой олимпийского комитета Сирии генералом Мофаком Джумой.

- Он передал слова соболезнования и рассказал, что у них есть такая программа занятости молодежи. Помню, была удивлена – после освобождения Алеппо первое, что открылось – это спортзалы. Я была во многих прифронтовых школах в Донецке и видела, что у детей там масса свободного времени. И от безделья детишки лазят по всяким местам, где лазить не надо. На самом деле занять детей – не сложно и не дорого по сравнению с бесценной детской жизнью. В Алеппо до сих пор полно заминированных зданий. И в зданиях, и на улицах, и везде-везде могут быть мины. Если в Донецке идешь и понимаешь, что ничего взрывоопасного нет, то в Сирии с этим посложней. Много не разминированных районов. Но там постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот за один день в Алеппо я побывала на двух спортивных праздниках. Один – футбольный матч – Алеппо-Хама, на который пришло очень много болельщиков. И второе мероприятие – соревнование параолимпийцев возле цитадели, где и я провела открытую тренировку. И тоже собралось очень много молодежи. Там постоянно проводится куча всяких соревнований, куча секций, чтобы забрать детей с улицы.

Дети Сирии. Фото vk.com/naumova_maryana

В прошлые приезды Марьяна встречалась с Асмой Асад. В этот раз встречи не получилось – Асма проходит лечение от рака. Но Марьяна передала ей наш донецкий привет:

- Я передала подарок для Асмы Асад от Ильи Харлапанова – это донецкий кузнец, который сделал розы для Асмы от всего народа Донбасса. У Асмы тяжелый период жизни. Надеюсь, розы, да еще из снарядов, которые падали на землю Донбасса, как-то поддержат Асму.

Так же донецкие розы из снарядов получила директор женской Военной Академии Виктория Ибрагим.

- Это такая лютая женщина, она уже 36 лет на службе. Я рассказала, что тоже учусь в военном училище, и она пожелала парням успехов, любить и защищать свою Родину. И передала в подарок Донецкому ВОКУ - портрет Асада. После соревнований в Москве приеду в Донецк и передам.

Виктория Ибрагим подарила ВОКУ портрет Асада. Фото: vk.com/naumova_maryana

- Как там девушек тренируют?

- Все очень серьезно. Обучение три года, после обучения получают офицерское звание и могут пойти работать, или продолжить службу. В это время нельзя носить длинные волосы, только стрижку. Нельзя краситься, нельзя выходить замуж. Раз в месяц у них выходной. Раз в три месяца отпуск 10 дней и могут съездить домой. Я видела их экзамен за месяц до выпускного и такой подготовки не видела нигде.

- Забыла спросить какое место заняла на соревнованиях?

- Да. И мне даже дали денежное вознаграждение за первое место. В переводе на рубли – около 50 тысяч. Потрачу на спортивный инвентарь для двух школ в прифронтовой зоне Донецка. Планирую в конце октября приехать в Донецк.