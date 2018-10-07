2018-10-07T08:59:40+03:00
Общество

В донецком японском саду появилась «Нотка счастья»

Так называется сакура - подарок первых выпускников "Школы садоводов"
Елена ШИНКАРЕНКО
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Ирина Бондаренко-Борисова и Елена Бендривова - в первом ряду.Ирина Бондаренко-Борисова и Елена Бендривова - в первом ряду.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО
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В донецком ботаническом саду появилась «Нотка счастья». Так называется сорт сакуры. Это символическое дерево пополнило коллекцию растений японского сада, который был открыт всего несколько месяцев назад.

- У нас в саду, к сожалению, в открытом грунте сакуры до последнего времени не было. Она приживается не очень хорошо, подмерзает. Но в тепличных условиях, в оранжерее у нас были небольшие деревца. Сейчас будет в открытом грунте, - говорит старший научный сотрудник Донецкого ботанического сада Ирина Бондаренко-Борисова. - На зиму мы ее утеплим, промульчируем прикорневой слой и, может быть, даже обмотаем мешковиной, чтобы ствол защитить. Т.е. она будет защищена на зиму.

«Нотка счастья» - подарок от первых выпускников «Школы садоводов». Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

«Нотка счастья» - подарок от первых выпускников «Школы садоводов».Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

«Нотка счастья» - подарок от первых выпускников «Школы садоводов». Это удивительное и редкое растение они заказали через докучаевский питомник.

- Это решение - подарить ботаническому саду сакуру, мы приняли на выпускном, рассказывает выпускница «Школы садовника» Елена Бендрикова. - Хотели оставить от себя какой-то след, какой-то отпечаток, и, возможно даже какой-то намек будущим ученикам: вот мы сделали так и было бы неплохо, чтобы так делал каждый выпуск. От этого наш ботанический сад будет только ярче, лучше. Пополняться какими-то интересными экземплярами.

«Школа садоводов» объявляет новый набор слушателей. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

«Школа садоводов» объявляет новый набор слушателей.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В этом году впервые на базе Донецкого ботанического сада были открыты курсы для садоводов-любителей и профессионалов.

- Раньше у нас такого не было. Но мы поняли, что необходимо создать такие курсы, потому что много людей интересуется: а как, а что, а каким образом подрезать, вырастить, создать? Поэтому мы решили помочь нашим любителям и профессионалам тоже, - говорит Ирина Бондаренко-Борисова.

В первом выпуске - 45 учеников. Все они прослушали большие модульные блоки - это «Цветоводство открытого грунта», «Общая дендрология», «Фитодизайн помещений», «Пряно-ароматические и редкие хозяйственные полезные растения» и «Защита растений». Затем защитили творческие задания, сдали зачеты и получили удостоверения государственного образца.

- Интересно было все. Абсолютно все, - делится впечатлениями Елена Бендрикова. - Имея свой участок, хочется понимать, что с ним делать. Я, например, человек, который хочет во всем разбираться профессионально, и в этой сфере в том числе. Я для себя шла именно для понимания, профессионального подхода к растениям, к оформлению, вообще ко всему.

Возможно такие подарки станут традицией. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Возможно такие подарки станут традицией.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Ученики первой «Школы садовников» говорят, что за 2,5 месяца обучения очень подружились. Теперь постоянно поддерживают связь и делятся достижениями и успехами в воплощении своих творческих заданий.

- У меня курсовая была по эфирно-масленичным растениям - гарденотерапия, садовая терапия. Это очень сложная тема. Она сложная не по описанию, а по воплощению, она многоканальная, говорит Елена Бендрикова. - Я высадила у себя маленькую аромоклумбу. Она будет расширяться, пополняться, у меня уже масса задумок, затей. Я очень люблю ароматы и я человек-функционал, поэтому для меня важно, чтобы было не просо красиво и цвело. Это, конечно, важно. Но для меня очень важны ароматы, ощущения от этих ароматов, ну и, конечно же, полезность этих ароматов.

Проект «Школа садоводов» оказался настолько успешным, что сотрудники ботанического сада намерены его продолжить в следующем году. В ближайшее время будет объявлен набор слушателей, а к занятиям планируют приступить уже в начале января.

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