2018-10-07T00:15:26+03:00
Политика

Эдуард Басурин: Мы пытаемся сделать так, чтобы дети прифронтовых районов не чувствовали себя обделёнными

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин привёз детей из прифронтового Зайцево в донецкий цирк «Космос» на программу «Джамбо»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Эдуард Басурин и директор донецкого цирка Юрий КукузенкоЭдуард Басурин и директор донецкого цирка Юрий КукузенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Вместе с ребятами представление посмотрела и глава одного из самых обстреливаемых поселков Республики Ирина Дикун.

- Эдуард Александрович часто возит наших детей на разные мероприятия. Им это очень приятно. В этот раз вывезли больше 40 детей, - говорит глава Зайцево.

Сам Эдуард Александрович на вопрос о том, кто организовал эту поездку, скромно отвечает: это корпус.

- Я никогда не говорю, что это делаю я, всегда говорю, что это делаем мы. Сегодня праздник для детей, - говорит Басурин. - В военных обязанностях - не только защищать. Ведь дети не виноваты, что идёт война. Поэтому мы всячески пытаемся им помогать, особенно тем, кто с прифронтовых районов, чтобы они не чувствовали себя обделено.

- Как они вас называют?

- По-разному. Бывает, что называют меня и «Дед Мороз».

- Мы заметили, что у каждого из детей в руках и подарки.

- Во-первых, мы захотели, чтобы они посмотрели цирковую программу. Директор цирка сказал, что это одна из самых лучших программ, которые за последнее время сюда приезжали. Во-вторых, мы им приготовили небольшие подарки. Представление длится долго, чтобы они до вечера не проголодались, мы вручили им определенные подарки, фрукты, печенье, попкорн, то, что дети любят. Чтобы они с удовольствием посмотрели программу и, вернувшись, рассказали своим близким о том, какие эмоции они получили. В принципе для этого военные и нужны. Не только воевать на передовой, а и помогать в мирной жизни.

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