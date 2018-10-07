Ситуация на Донбассе: Из-за военных учений Украина закроет часть Азовского моря

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-07T00:15:26+03:00

Украинский журналист заявил, что часть моря будет закрыта с 9 по 12 октября. Фото: warfiles.ru

Украинский журналист заявил, что часть моря будет закрыта с 9 по 12 октября

Изменить размер текста: A A

В социальной сети «Facebook» украинский журналист Алексей Клименко сообщил, что часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта вблизи Белосарайской косы будет закрыта во время артиллерийских стрельб с 9 по 12 октября.

- Мы тут возле Ялты постреляем на всякий случай, - написал он и назвал координаты закрытой зоны и время, когда будут проводиться стрельбы.

Незадолго до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса, анонсировал масштабные военные учения в Азовском море.

- По мнению российских экспертов, для создания полноценной военно-морской базы у Украины нет ни кадров, ни технических возможностей, к тому же Азовское море слишком мелкое для серьезных боевых кораблей, - пишет популярный мариупольский сайт.

Ранее политический эксперт Сергей Семенов высказал «Комсомолке» своё мнение, оценивая действия Киева.

- Единственное на что способна Украина в такой ситуации – это очередные провокации, направленные против России и Республик Донбасса, - сказал он. - Плюс ко всему, уже 16 октября в Минске пройдут очередные переговоры. К ним Киеву нужно будет создать повод, чтобы обвинить Кремль во всех грехах.