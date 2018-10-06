2018-10-06T10:05:31+03:00
Политика

Осенний призыв в Украине 2018: Киев направит в Донбасс 3000 новобранцев

Новобранцы незалежной вольются в поредевшие ряды ВСУ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинских желторотиков кинут на передовую. Фото: СоцсетиУкраинских желторотиков кинут на передовую. Фото: Соцсети
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Три тысячи военнослужащих пополнят ряды ВСУ в зоне карательной операции по результатам осеннего призыва. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Призывной кампанией в октябре-декабре только в соединения и части на передовой спланирована отправка порядка трех тысяч новобранцев, чтобы хоть как-то доукомплектовать заметно поредевшие подразделения ВСУ, - ссылаясь на разведданные, сообщил Эдуард Александрович.

Он рассказал, что низкий уровень укомплектованности украинских подразделений в Донбассе связан с большим количеством случаев суицида, дезертирства, небоевых потерь и элементарным нежеланием рядовых украинцев служить в преступной армии Киева.

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