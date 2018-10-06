Осенний призыв в Украине 2018: Киев направит в Донбасс 3000 новобранцев
Три тысячи военнослужащих пополнят ряды ВСУ в зоне карательной операции по результатам осеннего призыва. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Призывной кампанией в октябре-декабре только в соединения и части на передовой спланирована отправка порядка трех тысяч новобранцев, чтобы хоть как-то доукомплектовать заметно поредевшие подразделения ВСУ, - ссылаясь на разведданные, сообщил Эдуард Александрович.
Он рассказал, что низкий уровень укомплектованности украинских подразделений в Донбассе связан с большим количеством случаев суицида, дезертирства, небоевых потерь и элементарным нежеланием рядовых украинцев служить в преступной армии Киева.