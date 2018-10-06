25 октября в Донецке выберут «Мисс Донбасс – 2018»

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-06T07:55:20+03:00

В Республики объявили конкурс с призовым фондом в 450 тысяч рублей

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Министерство культуры Донецкой Народной Республики объявило конкурс красоты и таланта «Мисс Донбасс – 2018». Приём заявок на участие начат с 5 октября.

- Целью конкурса является пропаганда здорового образа жизни, культуры, красоты, гармонии и совершенства личности, - говорят в пресс-службе министерства. – Участвовать могут девушки возрастом 18-30 лет.

Впечатляет и призовой фонд конкурса. Он составит 450 тысяч рублей.

- За первое место будет присуждена награда в 200 тысяч рублей и звание «Мисс Донбасс – 2018». За второе – 150 тысяч и титул «Первая Вице Мисс». За третье – 100 тысяч рублей и звание «Вторая Вице Мисс». Финал пройдёт уже 25 октября, - добавили в министерстве.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно подать заявку и выслать портретное фото и фотографию в полный рост на электронный адрес организаторов до 15 октября. Финал пройдёт на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Куда подавать заявки: drumcki@bk.ru