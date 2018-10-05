2018-10-05T01:25:14+03:00
Политика

Украина готовит масштабные военные учения в Азовском море. Что это может значить для Донбасса?

Киев может устроить очередную провокацию и обвинить во всём Россию
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Киев может устроить очередную провокацию и обвинить во всём Россию. Фото: novorossia.suКиев может устроить очередную провокацию и обвинить во всём Россию. Фото: novorossia.su
Изменить размер текста:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса, анонсировал масштабные военные учения в Азовском море.

- Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море, - цитирует Турчинова агентство «Укринформ».

Помимо этого он заявил, что Азовское море нуждается в укреплении по той причине, что Россия наращивает свои силы в этом районе.

- Мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны, - заявил Турчинов.

Это уже не первые учения Украины в Азовском море. В прошлых принимала участие и авиация, которая запугивала отдыхающих на пляжах побережья. Недавно Украина перебросила в район Бердянска малые бронированные артиллерийские катера.

Что такие действия незалежной могут означать для Донбасса? Больше всего жители Республик опасаются, что с Азовского моря может начаться наступление Киева, следовательно, вспыхнет новый виток войны.

- Украина не имеет достаточного количества сил, чтобы начать наступление с моря. Прежде всего, нужно понимать, что если Украина будет угрожать безопасности России, возможна большая война, - считает донецкий политолог Сергей Семенов. - Киеву этого не нужно. Единственное на что способна эта страна в такой ситуации – это очередные провокации, направленные против России и Республик Донбасса. Плюс ко всему, уже 16 октября в Минске пройдут очередные переговоры. К ним Киеву нужно будет создать повод, чтобы обвинить Кремль во всех грехах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Шаргунов представит в Донецке новую книгу "Свои"
Массовое отравление в Макеевке! Оказалось, виновата не вода
В Славянке женщина принесла в полицию целый мешок оружия
Прогноз погоды в Донбассе на 5 октября
О снайперах неньки замолвите слово
Девять детей из ДНР отправились на лечение в Москву
ДНР готова к началу отопительного сезона, который начнётся 15 октября
Украинские силовики чинили «Урал» и угодили в больницу. Один погиб
Денис Пушилин принял участие в акции донорства
ВСУ всё мало. К линии разграничения с ЛНР перебросили «Грады»
Шарик, Слоненок и Петух работы прошлого века пополнят коллекцию донецкого музея
Энергетики ДНР обеспечили бесперебойным энергоснабжением Горловку и Енакиево
Выборы Главы ДНР 2018: Иван Михайлов отказался участвовать в выборах в пользу Пушилина.
«Верните нам зарплаты»: В Украине шахтёры перекрыли трассу между Славянском и Мариуполем
Фильм "Ополченочка" покажут на международном кинофестивале "Золотой Витязь"
Выборы Главы ЛНР 2018: ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост лидера Республики